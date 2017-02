Top 14 : l'ASM Clermont s'impose avec le bonus offensif contre l'Aviron Bayonnais et reprend la tête du championnat

Les Clermontois l'ont emporté ce soir au Michelin 46 à 27 face à l'Aviron Bayonnais pour le compte de la 18ème journée de Top 14. L'ASM empoche le bonus offensif avec six essais au compteur, ils reprennent la première place du championnat.

Toujours pas de victoire pour les Bayonnais sur la pelouse du stade Marcel Michelin... Ils ont été une nouvelle fois battus par les jaunes et bleus. Les Auvergnats ont inscrit six essais dont un doublé de Charlie Cassang, ils obtiennent donc le bonus offensif. "Ce tout ce qui compte, on a pris 5 points, et je suis fier de notre réaction en fin de match pour aller arracher ce bonus" savoure le troisième ligne Alexandre Lapandry, auteur du sixième et dernier essai clermontois, après la sirène".

Chaque équipe aura eu sa mi-temps...

Après une brillante première période clermontoise (29-0 à la mi-temps) les bayonnais sont pourtant revenus métamorphosés des vestiaires et ont rapidement engrangé 20 points. Après un blanc de 20 minutes pour l'ASM, les auvergnats ont repris les choses en main pour s'imposer, et revenir à hauteur de La Rochelle en tête du classement.

Victoire bonifiée de l @ASMOfficiel face à une belle equipe de @avironrugbypro 46-27. Clermont reprend la tête du Top14 @lnr_fr pic.twitter.com/bd4n88N3OH — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 18, 2017

"On remet Bayonne dans le match, mais je suis satisfait car on va chercher le bonus..." Franck Azéma, entraineur de Clermont

Privés de leurs internationaux, les Auvergnats ont toutefois remporté une nouvelle victoire pendant un doublon, "on a su respecter cette équipe, on a pas voulu jouer à la baballe en seconde mi-temps" reconnaît Franck Azéma, "prendre ces cinq points, c'est très bien".

Prochain match pour l'ASM, le samedi 4 mars à 14h45 avec un déplacement à Castres.