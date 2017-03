Top 14 : l'ASM Clermont s'incline de trois points seulement face au Racing 92

L'ASM a sauvé les meubles ce samedi face au Racing 92 en ouverture de la 22e journée du Top 14. Après une première période catastrophique (20-0 à la mi-temps), les Clermontois se sont ressaisis et empochent ainsi le bonus défensif. A défaut de mieux...

Les Racingmen ont totalement dominé la première période, privant ainsi les Auvergnats du moindre point. Avec un essai de Nakarawa dès la première minute, les ciels et blanc ont rapidement annoncé la couleur. Dominateurs à l'impact, les franciliens ont totalement maîtrisé la première période, profitant de quelques errements défensif et du manque d'implication de leurs adversaires du jour. "On a été inexistant en première période", regrette l'entraineur de l'ASM, Franck Azéma, "la suite en revanche était mieux, on ramène un point, mais notre seconde mi-temps pouvait laisser espérer mieux".

La semaine d'après pour le Racing, la semaine d'avant pour l'ASM

A la pause, l'ASM affichait toujours un zéro pointé au compteur, mais bien que cette rencontre ait été délocalisée à Lille, les Clermontois n'ont pas perdu le Nord... Malgré l'expulsion définitive de Benson Stanley (deux cartons jaune) à l'heure de jeu, l'ASM a inscrit trois essais pour revenir au score (27-24) à la 75ème minute.

Mais ça n'aura pas suffit, le Racing 92 n'a pas cédé face aux assauts clermontois pour s'imposer. Les jaunes et bleus repartent avec le point de bonus défensif. "Il y a énormément de frustration" avoue le deuxième ligne Paul Jedrasiak, auteur d'un des trois essais de l'ASM, "on s'est bien fait engueuler à la mi-temps, c'est ce qui fallait, on a décidé de se prendre en main et d'être des grands garçons, on voulait faire un gros match avant d'affronter Toulon". Car le quart de finale de la coupe d'Europe est déjà dans tous les esprits.

Le week-end prochain, place à la Coupe d'Europe, l'ASM affronte Toulon en quart de finale de la Champions Cup à 16h15 au stade Marcel Michelin