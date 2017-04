Top 14 : l'ASM Clermont s'incline à domicile dans le 100ème derby du massif Central face à Brive

Les Clermontois se sont inclinés ce soir au Michelin 26 à 21 face à Brive. Le CAB a réussi à creuser l'écart dès le début de la deuxième période grâce à deux essais en cinq minutes. Une défaite qui complique les espoirs de qualification directe en demi-finale du championnat pour l'ASM.

Cela faisait 14 ans que ce n'était pas arrivé. Après 11 défaites en terre auvergnate, le CAB s'est imposé ce samedi soir 26 à 21 sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Après une première mi-temps incertaine, les clermontois se sont fait surprendre en début de deuxième période avec deux essais encaissés en 5 minutes, alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

"C'était moche ce soir", se lamente l’entraîneur Franck Azéma, "on a été pauvres dans tout ce qu'on a fait, et ne me parler pas de décompression après la coupe d'Europe, car ceux qui ont jou ce soir sont ceux qui avaient gagné à Brive au match aller".

Après une deuxième mi-temps difficile, l'ASM a pourtant réussi à priver les brivistes du point de bonus offensif grâce à un essai transformé de Morgan Parra à la 77ème minute. Bien que les Clermontois soient revenus à un essai seulement de l'égalisation, ils ne sont pas parvenus à marquer dans les dernières secondes se contentant du bonus défensif.

#Presse "Les Brivistes ont très bien joué le coup. À nous de faire en sorte de rester maintenant dans les 4 premiers premiers d ici à la fin pic.twitter.com/HRNJ4Ykqqa — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 8, 2017

Cette défaite complique sérieusement les chances de qualification directe en demi-finale du championnat, les Brivistes. "On va certainement devoir jouer un barrage" s'inquiète, lucide, Morgan Parra. "C'est un immense bonheur, s'imposer ici, ça représente quelque chose" savoure de son côté Nicolas Godignon, l'entraineur corrézien, "mais on sait aussi qu'il y a eu certainement un peu de décompression à Clermont, mais on se donne le droit de rêver".

Clermont s'incline 21-26 face au @CABCLRUGBY lors de la 23eme journée de Top14 pic.twitter.com/2kgLJVLS6b — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 8, 2017

Prochain match pour l'ASM samedi prochain à 18h30 avec un déplacement à Grenoble.