Top 14 : l'ASM Clermont s'incline sur la pelouse du Castres Olympique

Les Clermontois ne sont pas parvenus à s'imposer cet après midi au stade Pierre Antoine, ils se sont inclinés 26 à 16 face au Castres Olympique pour le compte de la 19ème journée de Top 14. L'ASM rentre donc bredouille de ce déplacement malgré une première période incertaine pour les deux effectifs.

Les Castrais ont réalisé une belle opération cet après-midi en s'imposant à domicile 26 à 16 privant ainsi l'ASM du moindre point... Après une première période très serrée entre les deux équipes (10-10 à la mi-temps), le Castres Olympique a réagi à 10 minutes de la fin de la rencontre avec un essai de Jelonch.

"On accumule les petites erreurs qui au final nous coûtent le match" Franck Azéma, l’entraîneur des jaunes et bleus.

Les entrées de Dupont et Urdapilleta à la charnière ont permis au CO de creuser l'écart en mettant les clermontois en difficulté. L'ASM avait pourtant ouvert le score à la 18ème minute avant l'égalisation rapide des Tarnais. Ils n'ont inscrit n qu'un essai transformé (Abendanon à la 38ème minute) contre deux essais pour les castrais.

Les jaunes et bleus pourraient perdre leur place de leader du championnat si La Rochelle parvient à s'imposer demain face à Toulouse.

Défaite face au @CastresRugby a Pierre Antoine sur le score de 26-16 pic.twitter.com/ZVWHw8a1y6 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 4, 2017

Prochain match dimanche 12 mars à 17h00 avec la réception du Montpellier Hérault Rugby.