Top 14 - L'ASM Clermont sombre à Montpellier 34-6 et perd Alexandre Fischer sur blessure

Le temps de deux fautes et de nombreux moments de pression devant l'en-but adverse à 15 contre 13 après les exclusions temporaires de Chalureau et Van Rensburg, et l'ASM a disparu des radars sur la pelouse du stade Du Manoir de Montpellier. Avec 5 essais concédés, ainsi que le bonus offensif à son adversaire du jour, Clermont est passé totalement à côté de sa rencontre aux yeux de son capitaine Arthur Iturria : "On a pas répondu présent aujourd'hui. En première période on fait quelques éclats, deux ou trois bon mauls mais c'est tout, ensuite il n'y a plus rien..."

Entré rapidement sur le terrain pour remplacer Alexandre Fischer blessé gravement au genou, Judicaël Cancoriet a reçu un carton jaune pour une accumulation de fautes juste avant la pause. Montpellier ne laissait pas passer l'occasion d'inscrire alors son premier essai (George Bridge), pour virer en tête à la pause 8-6.

Suspicion de blessure au ligament croisé pour Alexandre Fischer

En deuxième période, Clermont a subi un sévère 26-0 avec quatre nouveaux essais pour des Héraultais bien plus entreprenant dans le jeu que leur adversaire, rapidement réduit à 14 avec le carton rouge de Cancoriet. A peine revenu de son exclusion temporaire, le troisième-ligne se montrait coupable d'un placage trop haut avec un contact épaule-tête que les arbitres ne tolèrent plus depuis bien longtemps. 30 minutes à 14 contre 15 dans un jour sans, il n'en fallait pas plus pour que les hommes de Christophe Urios explosent en vol. Le coach clermontois étaient lucide dans son analyse : "On a jamais été dans le match, jamais en place. En deuxième période on a perdu la tête. On est jamais dans notre match ... jamais dans le match... jamais. Cela fait trois matchs qu'on voyage à zéro point à l'extérieur, donc ca veut dire qu'on est pas au niveau."

L'ASM (10e) n'est assurément plus au niveau du Top 6 désormais à 10 points et à priori impossible à atteindre sans un parcours sans la moindre faute. Un scénario difficile à imaginer après ce qu'Arthur Iturria a qualifié "du pire match à l'extérieur de la saison".

Mais si le Top 6 s'éloigne un peu plus encore, c'est aussi le fond de classe qui se rapproche, avec des élèves Castrais et Perpignanais qui ont gagné. Pau est désormais barragiste avec 7 points de retard sur le club auvergnat, alors que Brive est désormais décroché à la dernière place du classement. L'ASM recevra justement le CAB dans son Parc des sports Marcel Michelin après une trêve de 15 jours, dans un derby du Massif-Central sur fond de maintien. Une rencontre que vous pourrez suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne le 25 mars prochain en direct et en intégralité (17h).