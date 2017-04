Top 14 : abstention interdite pour l'ASM Clermont à Lyon !

Six jours avoir fait chavirer le stade Gerland, les Clermontois retrouvent la pelouse lyonnaise pour un autre défi de taille. Battre le LOU avec un effectif remanié et se qualifier directement pour les demi-finales du championnat de France. Pas simple.

La bascule n'a pas été évidente à opérer, mais la réalité du calendrier ne fait pas de cadeau. C'est le lot des grands clubs aux ambitions multiples. Toute l'Auvergne a en tête la finale du 13 mai prochain à Édimbourg, mais la quête d'un second bouclier de Brennus ne se brade pas. Et le chemin le plus court pour y parvenir serait d'éviter un match de barrage. Il reste deux matches à Clermont pour parvenir à repousser les velléités de Montpellier, autre prétendant à la qualification directe pour le dernier carré.

Les Héraultais, 2emes, comptent un point d'avance sur l'ASM, après avoir atomisé un fantomatique Racing 92 en match en retard. Mais ils devront réussir un tout autre exploit ce dimanche (12h30) à La Rochelle pour conserver leur place de dauphin. Les Clermontois n'auront pas forcément une tâche plus aisée face au LOU. Les Gones, 7emes, sont en embuscade pour décrocher une place de barragistes. Une performance en soi pour l'ambitieux promu.

Toutes les victoires se gagnent à 40 - Franck Azéma

Ce derby de la grande région se disputera sans plusieurs cadres clermontois. Parra, Lamerat, Rougerie et Zirakashvili, tous blessés, mais aussi Lopez et Chouly, vont se reposer. L'occasion faisant le larron, Franck Azéma va faire tourner son effectif. Pour preuve, la composition du XV de départ qui affrontera le LOU ce samedi. Le jeune Fidjien de 21 ans, Setariki Tuicuvu, a été titularisé à l'arrière. L'entraineur clermontois compte sur l'implication de son groupe de 40 joueurs pour relever le double défi de cette fin de saison. La Champions Cup et le Brennus.

La der de Julien Bonnaire à Gerland ?

Des Clermontois qui croiseront peut-être pour la dernière fois de leur carrière un monument du rugby auvergnat et français. Et les hommages (voir la vidéo de Camille Gérondeau) se sont multipliés ces derniers jours pour celui qui est et restera une référence à son poste et en tant qu'homme. Julien Bonnaire, bientôt 39 ans, s'apprête à prendre sa retraite. L'homme aux 70 sélections en équipe de France (vainqueurs de quatre Tournois des six Nations) aura porté pendant huit saisons le maillot de l'ASM (de 2007 à 2015). Avec classe et talent. Chapeau bas monsieur Bonnaire.

LOU - ASM, un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne à 18h30.