Top 14 : l'ASM Clermont termine l'année au Michelin contre le Stade Français

Après une victoire contre les Irlandais de l'Ulster, les Clermontois, leaders de leur poule en coupe d'Europe, caracolent également en tête du Top 14. Champions d'automne à l'issue des matches aller, les Auvergnats ont l'occasion de conforter leur première place en recevant les parisiens du Stade Français ce vendredi soir au Michelin.

Eviter l’embûche avant de savourer la bûche !

Les parisiens, qui ont joué jeudi soir en Challenge Cup, "ce qui n'est pas très cohérent" selon Franck Azéma, ont eu plus de temps pour préparer la rencontre que les Clermontois. Mais l'ASM pourra compter sur le retour de quelques joueurs, comme Paul Jedrasiak. "Ca fait presque deux mois, jour pour jour, que n'ai plus joué au rugby" s'impatiente le deuxième ligne de l'ASM. "J'espère apporter un peu de fraîcheur, ils vont venir pour essayer de nous faire mal, ceux comme moi qui vont rentrer dans l'équipe doivent donner le tempo pour rester sur notre bonne dynamique".

le pilier parisien Rabah Slimani portera les couleurs de l'ASM la saison prochaine © Maxppp - Olivier Corsan

"Les joueurs ne pensent pas encore aux cadeaux de Noël..." Franck Azéma, entraîneur de Clermont

Neuvièmes du Top 14, les parisiens n'en restent pas moins dangereux selon Ludovic Radosavljevic, "depuis deux saisons, ils ont plus de titre que nous", rappelle le demi de mêlée de l'ASM, en référence à cette finale du Top 14 perdue contre le Stade Français en 2015. Le match aller à Jean Bouin, avait été très spectaculaire, et s'était terminé sur un score de 30 partout. L'arbitre de la rencontre, Mathieu Raynald, avait même félicité les deux équipes, "je me suis régalé, il ne me manquait plus qu'une chaise et un paquet de chips". Pas sur toutefois que l'on assiste cette fois au même feu d'artifice offensif....

