Top 14 : l'ASM Clermont termine par un feu d'artifices en battant le Racing 92 (32-25)

L'ASM a connu mille et une émotions différentes dans une saison de transition, qui s'annonçait forcément particulière. Mais entre les affaires extra-sportives et les résultats catastrophiques à l'extérieur, personne n'imaginait que le club auvergnat devrait se contenter d'une très modeste 10e place au classement de Top 14 au terme des 26 journées de la saison régulière.

Alors pour lancer une nouvelle ère à partir de la saison prochaine, Clermont a fait le choix de finir en beauté avec une victoire de prestige face au Racing 92, qualifié quant à lui pour les phases-finales de la compétition phare du rugby français. Avec les doublés d'Alivereti Raka et de George Moala, mais aussi le 6e essai de la saison de Baptiste Jauneau, Clermont a su combler un retard de 10 points au tableau d'affichage, au bout d'un match intense où près de 18.000 spectateurs étaient venus rendre hommage aux partants.

Des larmes déchirantes et une sortie sous une standing-ovation pour Damian Penaud

Car finalement l'essentiel était ailleurs. L'ASM a su rendre à Damian Penaud, Arthur Iturria et Judicaël Cancoriet, un vibrant hommage à la mesure des performances de ces trois joueurs, symboles des années de gloire du club. Tous trois vainqueurs du Challenge européen de 2019 et champion de France en 2017, les trois compères ont laissé parler leurs émotions à l'issue de la rencontre, au cours d'une cérémonie d'adieu mêlant à la fois nostalgie et envie d'aller de l'avant.

Et une fois encore, la star fut Damian Penaud, ému au larme au moment de remercier tout ceux qui l'ont aider à grandir et progresser, jusqu'à l'équipe de France : "Je pense avant tout à Xavier Sadourny (ancien entraîneur des arrières, parti du club l'hiver dernier) qui est venu me chercher à Brive et qui m'a fait confiance pour atteindre le plus haut niveau. Je resterai profondément attaché à ce club et je reviendrai souvent voir les copains et ce formidable public qui a toujours été derrière nous dans les bons comme dans les moins bons moments." Avec sa compagne à ses côtés, le futur joueur de l'Union Bordeaux-Bègles avait déjà été ovationné debout par tout le stade à sa sortie du terrain à 10 minutes de la fin de la rencontre.

L'ASM termine donc sa saison sur une victoire et une 10e place finale au classement de Top 14. Une performance loin de ses ambitions originelles et qui va devoir servir à reconstruire une nouvelle ère. Dès mardi, un nouveau président sera intronisé et une conférence de presse qui doit permettre à l'ASM d'écrire une tout nouveau chapitre de sa prestigieuse histoire.