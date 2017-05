Top 14 : L'ASM Clermont valide son ticket pour les demi-finales

Ça y est les clermontois ont décroché leur précieux ticket pour la qualification directe en demi-finale du Top 14. Les jaune et bleu se sont imposés 30 à 26 à domicile face à La Rochelle. Ils devraient affronter le vainqueur du barrage entre Montpellier et le Racing...

Grâce à cette victoire l'ASM clôture la saison régulière du Top 14 en deuxième position, place qui lui était si chère depuis quelques semaines... Les clermontois se sont fait peur en deuxième mi-temps face à une solide défense rochelaise mais la belle performance de Penaud et Cancoriet a permi aux hommes de Franck Azéma de maintenir le cap.

"L'objectif est atteint, on a notre billet pour Marseille, c'est bien..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

"On savait que ce serait compliqué, mais le groupe a eu de la ressource" apprécie Franck Azéma, "maintenant on a plus qu'une chose en tête, c'est la finale de la coupe d'Europe, et ramener un titre".

Mais la qualification directe aura été difficile à obtenir pour l'ASM, malmenée en fin de rencontre par des rochelais accrocheurs. "On a rien lâché" se félicite Thomas Domingo, qui jouait son dernier match au Michelin, "çà été très chaud, mais comme lors de nos derniers matches et c'est passé, mais il va vite falloir récupérer pour basculer sur la finale de la coupe d'Europe".

La cérémonie de départ se termine avec l'ovation de @domingotom pas le public clermontois #YellowArmy pic.twitter.com/syLjpcKty6 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 6, 2017

"On valide notre bonne saison" savoure Alexandre Lapandry, "je pense que c'est mérité, mais il nous reste la plus grosse marche à franchir".

Les barrages opposeront finalement Toulon à Castres. et le Racing 92 à Montpellier qui malgré sa victoire reste à la troisième place.

Mais avant de se concentrer sur les phases finales du Top 14, les clermontois s'adonneront à un autre combat le week-end prochain face aux Saracens pour la finale de la Champions Cup.