Top 14 : l'ASM Clermont doit se relancer face à Pau

Après deux défaites à Castres, et contre Montpellier, les Clermontois affrontent les Palois ce samedi au stade Marcel Michelin lors de la 21e journée du Top 14. Une nouvelle défaite à domicile hypothéquerait sérieusement leurs chances de qualification directe en demi-finale.

Depuis le week-end dernier, il n'y a donc plus qu'une seule équipe invaincue à domicile en Top 14 cette saison, c'est La Rochelle. Car depuis leur match nul (30-30) en ouverture du championnat contre les Clermontois, les Rochelais sont souverains au stade Marcel Deflandre, et poursuivent leur cavalier seul en tête du classement. A l'inverse, les Auvergnats marquent le pas, et restent sur une défaite contre Montpellier au stade Marcel Michelin. "C'est peut-être la conséquence de la façon dont j'ai géré le dernier mois" assume l'entraineur Franck Azéma. "Maintenant, on va voir comment on va réagir, le vouloir, c'est une chose, le faire, c'en est une autre".

"Jespère que c'était un mal pour un bien..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM, à propos de la défaite contre Montpellier

Dominés par l'agressivité et dans le défi physique face aux Montpelliérains, les Clermontois ont grillé leur joker, et doivent impérativement se relancer contre les Palois, sous peine de perdre leur deuxième place au profit des Héraultais, qui ne joueront pas ce week-end contre le Racing 92, comme l'a décidé la Ligue Nationale de Rugby empêtrée dans le dossier du projet de fusion entre les deux clubs parisiens .

David Strettle, auteur d'un triplé au match aller © Maxppp - Thierry Larret

Vainqueurs 40 à 35 lors du match aller, les Béarnais sont actuellement dans une très bonne dynamique, et restent sur 8 matches sans défaites. Mais les Palois savent également que c'est un immense défi qui les attend, car la Section n'a plus gagné au stade Marcel Michelin depuis 15 ans.

Stage en Espagne

Ce dimanche, une fois que les internationaux seront rentrés, les Clermontois partiront en stage en Espagne, comme la saison dernière à pareil époque, et se rendront ensuite directement à Lille pour affronter les Racingmen, une semaine avant le quart de finale de coupe d'Europe contre Toulon. "Moi le premier, je ne fais que parler de ce match du 2 avril depuis un mois et demi" reconnaît le talonneur Benjamin Kayser, "évidemment que c'est dans la tête de tout le monde, peut-être un peu trop..."

Le match ASM-Pau est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.