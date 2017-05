Top 14 : l'ASM doit battre La Rochelle pour se qualifier directement en demi-finale

Après leur victoire à Lyon, et la défaite de Montpellier à La Rochelle, les rugbymen de l'ASM ont repris leur destin en main. S'ils s'imposent ce samedi contre les Charentais au stade Marcel Michelin, les Clermontois termineront deuxième, et iront directement à Marseille...

Une semaine avant d'aller défier les Saracens à Édimbourg en finale de la coupe d'Europe, l'ASM doit d'abord valider son billet pour aller directement à Marseille en demi-finale du Top 14. Pour cela, une victoire contre les Rochelais suffira. Car depuis la victoire à Lyon, les Clermontois ont repris leur destin en main. En ballottage défavorable après les défaites à domicile contre Montpellier et Brive, leur deuxième place ne tenait plus qu'à un fil. Mais les derniers résultats (défaite du MHR à La Rochelle, et victoire à Gerland contre le LOU) ont été favorables.

"Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on le mérite..." Franck Azéma, entraineur de Clermont

"On a besoin des 4 points de la victoire pour valider notre billet pour Marseille" prévient Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "se qualifier pour une demi-finale, ce n'est pas anodin, le groupe l'a fait, on a travaillé avec 50 joueurs toute la saison, et on a encore un peu de fraîcheur, mais je préfère évidemment éviter un barrage".

Brock James, désormais sous les couleurs de La Rochelle © Maxppp - Jean-Yves Lhors

Déjà assurés d'aller directement en demi-finale après leur victoire étriquée (40-37) contre Montpellier, les Rochelais vont terminer à la première place de la phase régulière. "Honnêtement, je ne les voyait pas aller jusqu'au bout" avoue le demi de mêlée Ludovic Radosavljevic, qui espère disputer son dernier match au stade Marcel Michelin avec l'ASM avant de poursuivre sa carrière à Castres. "Il y a un peu de pudeur par rapport à ça, pour ceux qui partent, on a pas été que de passage, mais je préfère penser au match contre La Rochelle plutôt qu'à l'affectif sinon on ne va pas s'en sortir".

Comme Rado, Benson Stanley, ou encore Thomas Domingo vont certainement eux aussi disputer leur dernier match au Michelin. "Ça fait 13 ans que je suis ici, et c'est un privilège d'avoir porter ce maillot et connu toutes ces émotions" ajoute le pilier gauche, qui se lancera un dernier défi à Pau, "mais je veux bien terminer ici". Mais les Rochelais peuvent gâcher la fête.

"Ce n'est pas un match de gala, Clermont a mené deux compétitions de front comme depuis 10 ans... Patrice Collazo, entraineur de la Rochelle

"Il n'y a pas eu de démobilisation cette saison, j'espère que ce ne sera pas le cas ce week-end, Clermont reste Clermont, et quand on arrive a mené de front le Top 14 et se qualifier pour la finale de la coupe d'Europe, ça démontre la qualité de leur effectif, j'ai essayé d'en trouver un qui n'est pas bon chez eux, mais je n'ai pas trouvé...".

La dernière au Michelin, avec Domingo, Stanley et Rado pour sa 200ème, Ric sur le banc ! #YellowArmy #ASMASR https://t.co/WCqAV5tOUg pic.twitter.com/AVhJOxtg0e — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 5, 2017

Hasard du calendrier, les Rochelais était déjà venus à Clermont lors de la dernière journée la saison dernière, et s'étaient lourdement inclinés, 57 à 8.

Découvrez la compo pour #ASMSR demain à 20h45 au Stade Marcel Michelin ! https://t.co/WCQ3Xv0x1Z pic.twitter.com/3OpcGjqdoL — Stade Rochelais (@staderochelais) May 5, 2017

