Top 14 : l'ASM Clermont ne recevra finalement pas le LOU ce samedi au Michelin

La situation sanitaire au sein de l'effectif lyonnais ne s'étant pas améliorée, la Ligue Nationale de Rugby a indiqué au club auvergnat que le match était reporté une seconde fois. Pas de nouvelle date pour le moment, mais un peu de repos - forcé et bienvenu - pour les Clermontois.

Le derby de la grande région n'aura pas lieu en 2020 au Michelin. La LNR a averti l'ASM Clermont ce lundi soir qu'elle était contrainte de reporter une nouvelle fois le match initialement prévu dimanche soir, puis reprogrammé samedi prochain. Une décision qui laisse à penser que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée au sein du club lyonnais. Huit cas positifs à la Covid-19 avaient été déclarés en fin de semaine dernière.

Le début de saison du LOU a été très impacté par la crise sanitaire, puisqu'on a noté pas moins de cinq vagues de coronavirus dans l'effectif ou le staff lyonnais depuis la reprise du championnat, entraînant le report de trois matchs (Bordeaux-Bègles, Montpellier et donc Clermont). Reste désormais à trouver des dates pour remettre à jour le calendrier du Top 14. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Deux options se dégagent. Une première sur un week-end de février, une seconde sur un match à jouer en pleine semaine. En attendant de régler ce casse-tête calendaire, les joueurs de l'ASM Clermont vont pouvoir recharger les batteries puisqu'ils ne reprendront l'entraînement que dimanche prochain.