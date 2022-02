Top 14: L'ASM perd un derby massif sur la pelouse de Brive (27-20) et continue de stagner au classement

Clermont est encore rentré bredouille d'un déplacement en Top 14. Cette fois, c'est Brive qui triomphe 27-20 et se donne de l'air, dans un classement où Clermont glisse de plus en plus (9e). Dans cette rencontre en retard de la 13e journée, Clermont a sans doute perdu bien plus qu'un simple match.

15 jours après une défaite à Pau, Clermont s'est une nouvelle fois incliné loin de son antre de Marcel-Michelin. Un nouveau revers pesant sur les esprits des Jaunards, qui ont très probablement laissé une partie de leurs illusions en Corrèze ce samedi .

Pourtant, les hommes de Jono Gibbes ont commencé la rencontre idéalement en menant 10-0 en moins de 10 minutes, grâce à un essai dès le coup d'envoi de Sébastien Bézy. Mais sans paniquer, Brive a ensuite pris la rencontre en main, et même si Clermont a fait illusion jusqu'à la pause avec un second essai de Marvin O'Connor (17-17), les 11.000 spectateurs du stade Amédée-Domenech ont rapidement compris que les Coujoux avaient une envie plus forte de remporter ce 103e derby du Massif-Central.

Dans un match très intense, où les organismes ont été éprouvés par de nombreuses actions longues et rythmées, Brive a souffert physiquement, mais n'a jamais rien lâché. Grâce à trois essais de Jurand, Bituniyata et Thompson Stringer, Brive a pris l'avantage à l'heure de jeu pour ne plus jamais le perdre.

Dans le "money time", l'ASM a encore une fois manqué cruellement de maîtrise et de précision, ne donnant jamais l'impression de pouvoir renverser la tendance.

Cette défaite inéluctable, la seconde de suite à l'extérieur, place Clermont dans une position très inconfortable, avec la 9e place du classement, et surtout un retard de 9 points sur la 6e place qualificative pour les phases-finales de fin de saison.

On a l'impression d'avancer d'un pas, puis de reculer de deux... Il faut mettre en place une dynamique et relancer le club - Judicaël Cancoriet.

Une situation qui n'inquiète pas encore le capitaine Judicaël Cancoriet, qui bien que sonné en conférence de presse d'après-match, souhaitait conserver un discours positif: " Non il n'y pas le feu ! Après, il faut aussi voir où on en est aujourd'hui et vite se rendre compte qu'il y a du boulot. Cela doit venir de nous... Il n'y a que nous pour pouvoir aller chercher une fin de saison meilleure, cela passe par notre groupe. On analyse parfois certaine choses, mais on retombe dans nos travers. On a l'impression d'avancer d'un pas, pour ensuite reculer de deux. Il faut maintenant mettre en place une dynamique et relancer le club."

Une relance qui est donc désormais urgente, avec un nouveau déplacement périlleux le week-end prochain sur la pelouse de La Rochelle, rival direct pour l'accession aux phases-finales. Avec désormais 9 point de retard sur la 6e place, Clermont doit enfin provoquer le déclic à l'extérieur, sous peine de laisser ses dernières illusions sur les bords de l'Atlantique.

