Top 14: l'ASM domine Toulon avec la manière 30 - 6

Les bonnets et les gants étaient de sortie ce dimanche soir au stade Marcel Michelin, ce qui n'a pas empêché les supporters de l'ASM d'applaudir longuement des clermontois inspirés. L'ASM reprend la tête du Top 14.

Il a fallu un petit temps de chauffe pour que les clermontois entrent dans le match, le temps d'encaisser un drop de Pierre Bernard. Après cinq minutes, l'ASM enfonçait les toulonnais sur la première mêlée du match et enclenchait la marche avant. Dès lors, on n'a plus vu que du jaune et bleu. Et c'est logiquement que sur un lancement de jeu parti d'une mêlée dans les 22 toulonnais Camille Lopez marquait le premier essai de la partie (24eme).

La mêlée toulonnaise était tellement secouée que le RCT changeait ses deux piliers dès la 30eme minute. Sans effet, le 3eme ligne Gill prenait un jaune pour avoir effondré un maul puis Monsieur Brousset accordait logiquement un essai de pénalité après la sirène sur une nouvelle mêlée dominée par l'ASM.

15-3 à la mi-temps, un score on ne peut plus logique. Le ballon n'a pratiquement pas quitté le camp toulonnais et si les clermontois n'avaient pas fait quelques mauvais choix et Morgan Parra raté deux coups de pied, le score aurait pu être encore plus lourd. Difficile tout de même de faire le moindre reproche à des clermontois totalement dominateurs.

Le bonus offensif pour finir le travail

Dès la reprise, Toulon entamait l'épreuve de force, Kolelishvili prenait lui aussi un jaune mais la défense clermontoise résistait devant son enbut; le RCT devait se contenter d'une pénalité pour concrétiser ce temps fort plutôt que l'essai recherché. Rien de grave, Morgan Parra redonnait très vite 12 points d'avance à son équipe.

L'ASM contrôlait le match, Nonu envoyait des grands coups de pied sans intérêt, les17881 spectateurs chantaient "Montferrand, Montferrand" et Wesley Fofana interceptait un ballon pour traverser tout le terrain, inscrire l'essai du bonus offensif et creuser définitivement l'écart 25-6 (66eme). Cinq minutes plus tard, Morgan Parra récupérait un ballon dans ses 22 dans les bras de Gorgodze, Lopez renvoyait les toulonnais dans leur camp et finalement, Nakaitaici servait Lamerat pour un essai sur l'aile. 30-6, le stade Michelin réclamait une chanson à Mourad Boudjellal, le président du RCT.

L'ASM reprend la tête du Top 14 avec 51 points et un point d'avance sur La Rochelle. Et les clermontois ont très bien préparé les deux derniers matches de poule européens, à commencer par le déplacement à Bordeaux dimanche prochain.

,