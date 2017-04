Top 14 : l'ASM retourne dans la gueule du LOU au stade Gerland !

Ironie du calendrier, Clermont va retrouver dès samedi le théâtre de son exploit européen à Lyon. L'enjeu est de taille : se qualifier directement pour les demi-finales du championnat. La décompression est interdite et l'effectif pléthorique de l'ASM ne sera pas de trop face à un LOU ambitieux.

L'avantage avec l'ASM Clermont Auvergne, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver une fête foraine pour vivre des sensations fortes. La demi-finale remportée de haute lutte face au Leinster a fait passer le peuple jaune et bleu par tous les étages de l'ascenseur émotionnel. Et même par les montagnes russes en seconde période. Dominateurs, les Clermontois ont d'abord cogné sur les Irlandais comme des autos-tamponneuses, au point de prendre rapidement le large au score (15 à 3 à la pause).

Terminus à Murrayfield

Mais la cocotte-minute de Gerland s'est peu à peu transformée en glacière, lorsque le Leinster est revenu des vestiaires. Nouvelle attraction : le train fantôme. L'essai refusé pour jeu déloyal et les drops à la Brock James de Camille Lopez ont finalement fait dérailler les Irlandais. L'ASM a décroché la 3eme queue de Mickey de son histoire européenne. L'ultime tour de manège les amènera à Édimbourg le 13 mai pour défier les impressionnants Anglais des Saracens, tenants du titre.

Retrouvez en images le résumé de la demi-finale remportée face au @leinsterrugby les meilleurs moments... https://t.co/ptrmrg8Bmw — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 24, 2017

Retour à Gerland

Même si les Clermontois se défendent de tout excès de décompression, le staff va avoir un énorme boulot pour remobiliser les troupes. On ne sort pas indemnes mentalement et physiquement d'un tel match à émotions. Quand bien même la victoire est au bout de la bataille. L'ASM a trois semaines pour préparer sa finale continentale, mais a seulement six jours pour préparer un rendez-vous capital dans la course aux deux premières places du Top 14. Un déplacement au Matmut Stadium de Gerland à Lyon ! Et n'allez surtout pas dire à Paul Jedrasiak que les Jaunards n'auront pas une fin de LOU samedi prochain.

Les Lyonnais, 7emes, font plus que jamais partie des nombreux prétendants à une place de barragiste. Ce que voudrait absolument éviter Clermont, dont le calendrier est suffisamment riche comme ça. Encore groggy par sa défaite à la maison en Challenge Cup contre Gloucester, La Rochelle serait bien inspiré de repartir de l'avant en battant Montpellier ce dimanche (12h30). Les Héraultais, 3emes à quatre points de Clermont, convoitent plus que jamais la place de dauphin, synonyme de qualification directe pour les demi-finales.

LOU - ASM sera à vivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Pays d'Auvergne. Coup d'envoi à 18h30 à Gerland.