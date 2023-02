Top 14 - L'ASM s'impose dans un froid polaire face à Toulon 36-21

Sous pression après les premiers résultats de la 19e journée de Top 14, les Clermontois n'avaient aucun droit à l'erreur ce dimanche soir pour la réception de Toulon (8e). Avec l'objectif de rester encore en course pour intégrer le Top 6 qualificatif pour les phases-finales de fin de saison, Clermont a livré une performance de qualité.

Grâce à 5 essais d'Alexandre Fischer, Alivereti Raka, Baptiste Jauneau, Benjamin Boudou et Peceli Yato, les Auvergnats ont compté jusqu'à 22 points d'avance dans cette rencontre. Mais en concédant un essai avant la pause et un autre au retour des vestiaires, l'ASM a démontré qu'elle avait encore une marge de progression.

Bien que satisfait de la performance de son équipe, l'entraîneur en chef, Christophe Urios, déplorait tout de même le bonus offensif laissé en route par ses joueurs. Néanmoins, le nouvel homme fort des Jaunards notait avant tout "les progrès de son équipe dans de nombreux secteurs de jeu et plus particulièrement en conquête directe et en mêlée."

Grâce à ce succès 36-21, dans le froid et les bourrasques de neige, Clermont gagne une place au classement de Top 14 (9e), mais compte toujours un retard conséquent (9 points) sur le 6e du classement, l'Union Bordeaux-Bègles.

Alors pour tenter de combler ce retard, les Jaunards devront s'imposer enfin à l'extérieur, pour la première fois depuis mi-octobre, avec un déplacement la semaine prochaine sur la pelouse du champion de France Montpellier, désormais 10e. Le MHR jouera à cette occasion lui aussi un match de la dernière chance.

Cette rencontre capitale sera bien sûr à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité, avec les commentaires depuis le GGL Stadium de Julien Oury, samedi prochain à 15h.