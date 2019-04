Rugby Top 14 : l'ASM peut valider sa qualification au Stade Français, mais sans Parra, ni Lopez

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Le staff clermontois avait annoncé la couleur dès la fin du match victorieux face aux Harlequins de Londres. Avant de penser à remporter une 3e fois la Challenge Cup (ex-Challenge européen), l'ASM a du se remobiliser très rapidement pour la dernière ligne droite du championnat. Celle qui décider d'une qualification directe pour le dernier carré ou d'un périlleux passage par les barrages. Si Toulouse est à l'abri, Clermont ne l'ai clairement pas.

On aurait préféré que Lyon soit à 20 points derrière, mais ça c'est du rêve - Franck Azéma

L'entraîneur de l'ASM Franck Azéma appelle à la mobilisation générale : "Ce n'est pas le moment à un mois et demi de la fin de tout lâcher, au contraire, il faut redoubler de vigilance, de précision. Tout doit être exacerber, il n'y a pas de calcul à faire. Le technicien clermontois sait qu'il va falloir batailler jjusqu'au bout : "On aurait préféré que Lyon soit à 20 points derrière, mais ça c'est du rêve. On a encore une marge intéressante, il faut arriver à optimiser ou conserver ça. Il reste quatre matches pour y arriver". (Franck Azéma - Vidéo)

Le LOU mène la meute

A l'aube de cette 23e journée, les Auvergnats ne comptent "que" sept points d'avance sur le LOU, et 10 sur Castres et le Racing 92. Un matelas assez douillet mais qui peut rapidement se dégonfler en cas de somnolences. A l'étage du dessous, c'est carrément la foire d'empoigne.

Ne pas se qualifier serait un échec... Sergio Parisse, capitaine du Stade Français

Une obsession commune : le Top 6. La position de La Rochelle est convoitée par Bordeaux-Bègles, le Stade Français et même Montpellier. Le quatuor se tient en cinq points. Inutile donc de vous situer le degré de motivation des Parisiens avant de recevoir l'ASM.

Parra et Lopez en vacances, Lee au repos forcé

Morgan Parra et Camille Lopez ne feront pas le déplacement à Paris ce dimanche. Les deux internationaux bénéficiant d'une semaine de congés réglementaires. Clermont sera également privé de Fritz Lee, qui va devoir observer un repos de trois semaines après sa commotion subie face aux Harlequins. Du coup, il sera aussi privé de la finale de la Challenge Cup le vendredi 10 mai contre La Rochelle. Le retour à la compétition est encore prématuré pour Judicaël Cancoriet, et Isaia Toeava, qui viennent de reprendre l'entraînement collectif. Ce que s'apprête à faire Davit Zirakashvili.

