Top 14 : L'ASM survoltée remporte le derby du Massif Central !

On attendait un match électrique, les clermontois étaient branchés sur le 220 volts ce soir au Michelin pour le 98ème derby du Massif Central. Baisse de tension en revanche pour les brivistes qui restent bon dernier du classement, sans le moindre point...

Il fallait à tout prix réagir côté clermontois, les jaunes et bleus l'ont fait ! Une semaine après le naufrage à La Rochelle, les hommes de Franck Azéma ont redressé la barre ce soir face à des brivistes impuissants. "On a fait un bon match" appréciait l’entraîneur Franck Azéma, "c'est une bonne victoire, on est aussi conscient du niveau actuel de Brive, on verra la semaine prochaine ce que ça donne".

Après une première période moyenne, l'ASM a mis les bouchées doubles en deuxième mi-temps offrant au public du Michelin une farandole d'essais.

Raka royal !

Le fidjien a fait plus d'un quart du boulot ce soir, auteur de trois essais en seconde période. Au total 8 essais transformés pour l'ASM qui empoche logiquement le précieux point de bonus offensif. Damian Penaud a également inscrit deux essais face à son club formateur. "Peu importe que ce soit Brive en face" a évacué le jeune trois quart centre, "les essais ne viennent pas que de moi".

"On a fait le match qu'il fallait, on a été appliqué et consistant collectivement mais on reste concentré sur la suite" Franck Azema

Si les Clermontois ont su réagir après le naufrage à La Rochelle, Brive reste bon dernier, et vient de prendre plus de 60 points. "Les clermontois étaient bien énervés" reconnaît Nicolas Godignon, "c'est notre pire deuxième mi-temps, et bien évidemment qu'on est inquiet". Les Champions de France, eux, se sont quelque peu rassurés.

Prochain match pour l'ASM samedi prochain avec la réception du Racing 92, coup d'envoi à 14h45