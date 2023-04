Top 14 : l'ASM vaillante, mais tout de même battu 26-13 à La Rochelle

Un début de match en trombe, mais deux échecs sur pénalité d'Anthony Belleau, combiné à de nombreux ballons échappés en avant, et les Clermontois se sont fait châtier sur chaque incursion des Rochelais dans leur camp. Trois essais de Joël Sclavi, Paul Boudehent et Teddy Thomas, permettaient aux champions d'Europe de rentrer aux vestiaires fort d'une avance de 19 points (19-0), avec l'opportunité de gérer sereinement la suite des évènements.

Mais en revenant revanchards après une copie plutôt correcte dans le premier acte, les clermontois ont réussi a grignoter une partie de leur retard au score, avec d'abord deux pénalités d'Anthony Belleau. Mais grâce au superbe essai de Baptiste Jauneau (le 5e cette saison), à une demi-heure de la fin de la rencontre, Clermont a eu sa chance dans une fin de rencontre totalement débridée, et dans laquelle les Jaunards ont fait valoir leur supériorité physique du jour. Mais sur un ultime essai en contre à 3 minutes de la fin du match par Antoine Hastoy, et sur une passe à la limite de l'en-avant, La Rochelle a définitivement acté sa victoire sur le score de 26-13 (bonus offensif).

"En faisant autant de cadeaux, on devient une équipe facile à battre" - Christophe Urios

Suite à ce scénario un peu fou, et bien qu'il pensait la victoire possible dans les 10 dernières minutes, l'entraîneur clermontois Christophe Urios s'est montré passablement chafouin à l'issue de la rencontre, regrettant les nombreuses erreurs de son équipe : " On est une équipe trop facile à battre ! Je ne dis pas qu'on a pas des qualités, mais tu ne peux pas donner autant de points à ton adversaire... et pourtant à la 75e minute, je pensais qu'on pouvait retourner le match et je ne sais pas si le dernier essai rochelais n'est pas entaché d'un en-avant. La Rochelle n'a pas eu à forcer son talent aujourd'hui, même si je pense qu'ils ont eu peur à la fin ... mais pour moi pas assez !"

Malgré la défaite, Christophe Urios veut encore croire au Top 8, même s'il a conscience que ce sera difficile. La victoire de Bayonne sur Montpellier (33-30) porte désormais la 8e place à 8 points, à trois journées de la fin. Clermont qui devra aussi surveiller le fond du classement, qui se rapproche dangereusement après la victoire du Barragiste Perpignan (39 points) sur le Racing 92 (30-21). Avec 46 points, Clermont ne compte plus que 7 points d'avance sur la zone orange, et glisse par la même occasion à la 11e place, dépassé par Castres vainqueur de Toulon avec le bonus offensif (31-18).

Le championnat va maintenant marquer une trêve le week-end prochain, pour disputer les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup. Le prochain match pour l'ASM-Clermont aura lieu le 6 mai prochain (15h) avec la réception du Stade Français (3e) dans le cadre de la 24e journée de Top 14. Une rencontre qui sera à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité.