Top 14: l'ASM veut enchaîner face à l' Union Bordeaux-Bègles

C'est une troisième réception consécutive qui s'annonce ce dimanche soir (21h05) pour l'ASM Clermont, avec la visite du leader de championnat, l'Union Bordeaux-Bègles.

Un leader fragile ces dernières semaines et qui reste sur une série de quatre défaites de suite loin de ses standards habituels. Les Girondins pourraient d'ailleurs perdre la tête du classement en cas de défaite au Parc des sports Marcel-Michelin.

Une fois de plus, Clermont va compter sur le renouveau de sa mêlée fermée, impressionnante la semaine passée face à lyon, pour faire la différence. Pour l'occasion, l'entraîneur néo-zélandais Jono Gibbes devrait largement renouveler sa confiance aux joueurs qui se sont montrés performants ces dernières semaines.

Le fait de jouer ensemble régulièrement nous permet de développer des automatismes. on sent une véritable forme de sérénité depuis quelques semaines dans le secteur de la mêlée fermée - Rabah Slimani

En première-ligne, la triplette Falgoux-Fourcade-Slimani va tenter d'emmener dans son sillage l'ensemble de l'équipe. Pour le pilier droit, Rabah Slimani, cette continuité porte ses fruits: "Le fait de jouer ensemble régulièrement nous permet de développer des automatismes. on sent une véritable forme de sérénité depuis quelques semaines dans le secteur de la mêlée fermée et on travaille beaucoup à l'entraînement pour que chaque jouer progresse. Dès-lors, peu importe qui joue le dimanche, l'important est qu'on ne voit pas de différence dans nos performances."

Au coeur du pack auvergnat, peu de changements sont attendus. Judicaël Cancoriet devrait retrouver une place de titulaire, puisque Killian Tixeront a été laissé à disposition de l'équipe de France des moins de 20 ans. Alexandre Fisher, de retour après un protocole commotion va faire son retour dans le groupe, de même que Thibaud Lanen, remis de sa blessure à l'épaule.

Cette rencontre en retard de la 17e journée de Top 14 (initialement prévue le week-end du 5 février dernier) est à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 20h45, dans le Rugby Club de Yann Méraki, puis en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 21h05, avec les commentaires de Julien Oury et David Bory.