Top 14 : L'Aviron avec un seul pilier droit à Agen

Bayonne, France

A Bayonne, on n'hésite pas à changer une équipe qui gagne. Victorieux de La Rochelle le week-end précédent, l'Aviron a aussi laissé des plumes et beaucoup d'énergie dans cette rencontre. Les entraîneurs ont décidé de laisser certains cadres au repos tout en composant avec les absences pour jouer à Agen samedi 5 octobre (18h), lors de la 6e journée de Top 14.

Mousset seul à droite

Les ciels et blancs doivent notamment composer avec la pénurie de piliers droit de métier dans leurs rangs. Expulsé en fin de première mi-temps contre La Rochelle, Census Johnston, qui passera en commission de discipline, mercredi 9 octobre, est suspendu dans l'attente de sa comparution.

Un coup dur pour Bayonne, déjà privée de Toma Taufa (clavicule) dont le retour est espéré dans le courant du mois d'octobre et de Jean-Baptiste De Clercq (clavicule). Viliamu Afatia peut jouer à droite, mais les entraineurs bayonnais semblent vouloir titulariser l'ancien agenais, de retour à la compétition la semaine passée, à gauche de la mêlée, son poste de prédilection.

Sans Monribot, Maka et Rouet

C'est donc Luc Mousset, seul pilier droit de métier disponible, et auteur d'un bon début de saison et de 70 minutes de jeu convaincantes face à La Rochelle, qui sera de nouveau titularisé avec le numéro 3 dans le dos. Il devrait laisser sa place en cours de match à l'incontournable Aretz Iguiniz, habitué à jouer les dépanneurs au poste.

L'Aviron sera également privé de Jean Monribot, son guerrier, touché aux cervicales face à La Rochelle et laissé au repos tout comme Guillaume Rouet, Ugo Boniface, André Gorin, Brandon Fajardo et Arthur Duhau. Le 2e ligne Edwin Maka s'est lui donné une entorse à un genou et devrait être absent 3 à 4 semaines.

L'équipe probable

Viliamu Afatia Maxime Delonca Luc Mousset Mariano Galarza Adam Jaulhac Tom Darlet Antoine Battut (cap) Mat Luamanu Michael Ruru Romain Barthélémy Sean Robinson Peyo Muscarditz Alofa Alofa Latu Latunipulu Julien Tisseron

Remplaçants : 16. Maxime Lamothe, 17. Swan Cormenier, 18. Evrard Oulai ou Baptiste Héguy, 19. Filimo Taofifenua, 20. Emmanuel Saubusse, 21. Manuel Ordas, 22. Aymeric Luc, 23. Aretz Iguiniz