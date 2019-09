Top 14 : l'Aviron Bayonnais a prouvé qu'il avait sa place

Après 4 journées de Top 14, l'Aviron Bayonnais pointe dans la première moitié du classement. Le promu, auquel on promettait mille maux, a surtout prouvé par son jeu qu'il pouvait exister dans ce championnat. Ses résultats gonflent la confiance d'un groupe soudé et décomplexé.

Le centre bayonnais Alofa Alofa et ses coéquipiers séduisent en ce début de Top 14

Bayonne, France

"Souvenez-vous, après l'accession, tout le monde nous promettait l'enfer", rappelle malicieusement Yannick Bru. Le manageur bayonnais peut se détendre après un mois de compétition. En 4 journées de Top 14, son promu d'Aviron a déjà prouvé qu'il avait sa place parmi l'élite du rugby français et qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs.

D'abord de part ses résultats. Deux victoires, dont une première retentissante dès la première journée sur le terrain du Racing 92.

Deux défaites aussi, mais à chaque fois en tenant tête au vainqueur et en le faisant trembler jusqu'au bout, avec en prime un bonus défensif face à Clermont.

"C'est un bon premier bloc, on peut être satisfaits, c'est de bon augure", estime le 3e ligne Jean Monribot.

A chaque fois les Bayonnais ont fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Leur permettant ici de s'imposer en fin de rencontre (Racing 92), là d'arracher un bonus (Clermont), ou de revenir des tréfonds pour frôler l'exploit (Stade Français), et là encore pour résister au retour de l'adversaire (Castres).

Dans le jeu ensuite, certes perfectible mais enthousiasmant et encourageant. "Sur le plan du contenu des matchs _on a prouvé que l'on pouvait exister_, que l'on avait notre place dans cette division", se réjouit Yannick Bru.

Le manageur bayonnais et ses hommes savent qu'il leur reste une grande marge de progression et qu'ils sont encore très loin de la perfection. "Il faut rester humble, prévient Brandon Fajardo. Tous les week-ends il faut bosser très dur. Je suis trop passé par des moments difficiles dans ma vie pour m'enflammer et dire que l'on joue le Top 6"

Mais pour Yannick Bru, le principal c'est que tant par les résultats que par l'efficacité du jeu pratiqué "pour la confiance de cette jeune équipe, ce premier bloc de 4 matchs va être important"

A confirmer désormais lors du prochain bloc qui verra Bayonne, après un week-end de pause, affronter La Rochelle à Jean-Dauger (samedi 28 septembre), aller à Agen (samedi 5 octobre), recevoir Montpellier (week-end des 12-13 octobre) et se déplacer à Toulon (week-end des 19-20 octobre).