Top 14 : L'Aviron Bayonnais dans sa bulle

Le 13e sera-t-il maintenu ? Les questions demeurent à 5 journées de la fin du Top 14, les rumeurs vont bon train et les Bayonnais reprennent espoir. L'Aviron joue à Lyon ce samedi 25 mars, pour la 22e journée, sans se soucier des tractations, avec l'objectif de ne pas terminer dernier du championnat

Remobilisation ! Concentration ! Détermination !

Cela pourrait être les mots d'ordre du vestiaire bayonnais dans la semaine. Maintenir l'espoir de maintien, facteur + lors de la victoire face à l'Union Bordeaux Bègles le week-end dernier à Jean-Dauger, pour les prochaines échéances. Et surfer sur la confiance retrouvée pour abandonner à un autre l'infamante position du dernier de la classe. Et pour cela le discours est simple : quoi qu'il se dise, quoi qu'il se passe à côté, le maintien reste une possibilité à laquelle il faut s'accrocher. Et ça change tout :

Ca remotive les troupes, il ne faut pas se mentir, quand on sait que cette place supplémentaire peut nous sauver le bilan de la saison. On regarde pas trop ce qu'il se passe, les tac-o-tac entre les présidents — Adam Jaulhac, 2e ligne de l'Aviron Bayonnais

"La stabilité dans le club ça fait du bien"

Car les Bayonnais sont passés par toutes les émotions en l'espace d'une semaine dernière folle : humiliés le samedi à Toulon (82-14), la tête et 9 orteils en Pro D2, de nouveau sauvables le lundi en fin de matinée après l'annonce de la fusion entre le Stade Français et le Racing 92, vainqueurs surmotivés de l'UBB samedi dernier (24-20), puis à nouveau douchés le lendemain par l'abandon de la fusion avant d'être (moralement) repêchés par les rumeurs de Top 16 et de possibles rétrogradations administratives. Un rugby devenu fou, sans que l'agité Aviron, depuis peu assagi, ne soit au coeur du tourbillon :

Oui, ça fait bizarre. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire la Une des informations au niveau du rugby, mais là non c'est ailleurs et c'est très bien comme ça. Quant il y a un peu de stabilité dans le club ça fait du bien, et ça fait aussi du bien de voir que ça peut arriver dans les autres clubs et pas seulement à l'Aviron — Guillaume Rouet, demi-de-mêlée de l'Aviron Bayonnais.

"Ne pas avoir de regrets"

Et l'expérimenté Guillaume Rouet, de retour à l'entraînement cette semaine après deux matchs disputés avec la sélection espagnole, d'afficher sa confiance envers ce "groupe très concentré", et recentré sur l'espoir de maintien :

Il faut qu'on joue notre chance à fond. Il nous reste 5 matchs, il ne faut pas qu'on se pose de questions, il faut que l'on reste concentrés sur nous (...) Il ne faut surtout pas que l'on ait de regrets, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer jusqu'à la fin de la saison

Comme le dit le proverbe : "l'espoir fait vivre". Dans le cas de l'Aviron Bayonnais il maintien surtout l'envie de jouer, de s'envoyer, et de gagner à tout prix.

Les Compos : surprises à l'Aviron

Le capitaine, Jean Monribot, impérial et exemplaire pour son retour le week-end passé face à l'UBB, ne figure pas sur la feuille de match , en raison d'une douleur au genou depuis le match de samedi dernier. Son compère de la 3e ligne, Baptiste Chouzenoux n'est pas non plus retenu. Ils sont remplacés par PJ Van Lill et Jean-Jo Marmouyet qui font leur retour. Retour également de Guillaume Rouet. Romain Martial et Lucas Méret sont titularisés en remplacement de Martin Laveau et Raphaël Lagarde (blessé aux adducteurs)

Le XV du LOU : 1. Buckle, 2. Ivaldi, 3. Gomez-Kodela - 4. Lambey, 5. Privat - 6. Puricelli (cap.), 7. Isa, 8. Fearns - 9. Michalak (m), 10. Beauxis (o) - 11. Nalaga, 12. Paea, 13. Regard, 14. Gear - 15. Arnold.

Remplaçants : Paulo, Menini, Bekhuis, Tuifua, Couilloud, Bruni, Harris, Botha.

► Lyon OU / Aviron Bayonnais, match à vivre dès 18h samedi 25 mars sur France Bleu Pays Basque. Coup d'envoi à 18h30