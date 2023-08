Top 14 : l'Aviron Bayonnais envisage de délocaliser la réception de La Rochelle à Anoeta

"Une délocalisation, au moins", avait déclaré Philippe Tayeb, le président de l'Aviron Bayonnais, en mai dernier sur France Bleu Pays Basque au moment de faire le bilan de la saison et de se projeter sur la suivante. Le club ciel et blanc envisage de retrouver le stade Anoeta (Reale Arena) un an plus tard, après y avoir accueilli Pau, le 25 mars 2023, devant près de 40.000 personnes. Seule défaite de la saison à domicile .

En effet, la direction de l'Aviron Bayonnais travaille actuellement pour délocaliser outre-Bidassoa à Donostia - Saint-Sébastien la réception de La Rochelle. Un match prévu le week-end du 23 mars 2024, dans le cadre de la 19e journée de Top 14. Pour l'heure, rien n'est définitivement acté.