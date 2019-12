Top 14 : l'Aviron Bayonnais est frustré après son match nul face à Brive (6-6)

Bayonne, France

Brive n'a pas pris sa revanche de la finale de Pro D2 perdue contre l'Aviron, mais c'est bien sur les visages corréziens que s'affichent les sourires ce samedi 21 décembre en terre bayonnaise, noyée par une pluie très soutenue et en prise avec les bourrasques de vent. Les coéquipiers de Saïd Hirèche repartent avec les 2 points du match nul dans ce duel entre promus et candidats au maintien, lors de la 11e journée de Pro D2.

Une faute inexistante ?

Un score de parité (6-6) arraché à la dernière minute, sur la seule incursion briviste dans les 22m bayonnais en seconde période. Une faute inexistante du pilier droit bayonnais Luc Mousset - accusé de ne pas se dégager du placage alors que les images montrent clairement que le joueur Briviste n'est pas tenu au sol - face aux poteaux, sanctionnée par Cédric Marchat, l'arbitre de la rencontre.

Frustrant pour des ciel et blancs qui ont dominé ce second acte de la tête et des épaules mais ont commis quelques erreurs à des moments clés et ont manqué de réussite dans les coups de pied de pénalité.

L'Aviron concède un 4e match d'affilée sans victoire dans ce Top 14, le second à domicile, mais peut se rassurer quant au contenu en nette amélioration, notamment dans l'intensité et la gestion au pied. Reste à retrouver de l'efficacité offensive, même sous la pluie.

