Top 14 : L'Aviron Bayonnais fait tourner à Paris

Après un bon début de championnat (5 points), Bayonne doit confirmer ce samedi 7 septembre sur le terrain du Stade Français Paris (20h45) lors de la 3e journée de Top 14. Privé de plusieurs cadres et désireux de voir tout les joueurs à l'oeuvre, l'Aviron procède à de nombreux changements.

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais va procéder à de nombreux changements ce samedi 7 septembre pour son déplacement à Paris lors de la 3e journée de Top 14. Mais il ne s'agit surtout pas de prendre ce déplacement à la légère et de faire l'"impasse" martèlent les entraineurs.

L'infirmerie se remplit

L'Aviron doit d'abord composer avec de nombreuses absences entre "mondialistes" (Van Jaarsveld, Van Lill et Hingano) et blessés longue durée (Taufa, Koster, Ducat, Collet, Baget), auxquels se sont ajoutés 4 titulaires "secoués" face à Clermont le week-end dernier (Monribot, Taofifenua, Barthélémy, Camara), alors que Afatia (8 à 10 jours) et Maka (retour imminent) sont encore trop justes.

Après deux rendez-vous qui ont déjà laissé des traces, les entraineurs bayonnais veulent ménager les organismes tout en donnant leur chance à tous. "Il faut que l'on ait tous les joueurs à peu près au même niveau", explique Joël Rey, entraineur en charge des avants.

"Ca peut leur coûter cher"

Et pour cela rien de mieux que de voir tout le monde sur le pré. "Les joueurs ont tous intérêt à être prêts dans leurs têtes, prévient l'ancien technicien palois, et sur ce qu'ils vont montrer ça peut coûter cher pour eux pour le reste de la saison."

Deux joueurs devraient ainsi faire leur première apparition en Top 14 dès le début de la rencontre (Duputs en 3e ligne et Wilson au centre) dans un XV de départ qui devrait subir au moins 10 changements par rapport au coup d'envoi face à Clermont.

Le XV probable

Iguiniz, Delonca, Johnston (ou Mousset) - Battut, Luamanu - Duputs, Gorin, Héguy - (m) Ruru, (o) Ordas (ou Fajardo) - Duhrau, Muscarditz, Wilson, Graaf (ou Robinson) - Luc