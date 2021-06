Top 14 : l'Aviron Bayonnais jouera un barrage chez le voisin biarrot

L'Aviron Bayonnais avait son destin en main. Il l'a laissé filé dans les dernières minutes de la 26e et dernière journée de Top 14. Il fallait 2 points aux hommes de Yannick Bru pour assurer leur maintien. Ils ont tenu l'objectif pendant la quasi totalité de la rencontre face au Stade Français, bien aidé par un très gros millier de supporteurs enfin de retour au stade Jean Dauger. Mais, malgré la grosse débauche d'énergie défensive et la solidarité des Bayonnais, les Parisiens plus puissants et plus forts en conquête sont finalement logiquement passé devant au score à 7 minutes de la fin du match pour s'imposer (9-12).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le même temps, Pau arrachait le bonus offensif sur la sirène de la fin du match contre Montpellier envoyant l'Aviron en barrage. Treizième du classement final de ce Top 14, l'Aviron devra en effet jouer un match face au finaliste vaincu du Pro D2 : le voisin du Biarritz Olympique, dans son stade Aguiléra. Un derby dramatique pour les deux clubs basques. Et beaucoup de regrets pour les Bayonnais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Biarritz/Bayonne : Super Samedi Rugby à vivre sur France Bleu Pays Basque