Top 14 : L'Aviron Bayonnais mathématiquement relégué, "on se dit tout cela pour rien !"

L'Aviron Bayonnais quitte le Top 14 la tête basse. A 3 journées de la fin du championnat, Bayonne est déjà officiellement et mathématiquement reléguée en Pro D2 après sa nouvelle défaite à domicile, la 4e, contre le Stade Français (16-32) lors de la 23e journée.

Personne pour crier sa frustration. Personne pour remettre en cause une défaite sans appel, face à un 12e du Top 14 au-dessus et pourtant loin de survoler le championnat. Personne pour parler de l'arbitrage. Les Bayonnais se sont fait une raison, ils n'avaient pas le niveau, pas l'expérience, pas les clés. Rien ne sert donc de s'énerver, de crier. C'est trop tôt, c'est trop tard... Seule la déception d'une relégation actée trop tôt, et d'une remontée la saison passée trop vite digérée, pas assez lentement dégustée pointe dans les propos :

C'est chiant parce que quand je regarde le poster, dans la salle de vie, où on lève tous les bras après cette finale, on se dit tout ça pour rien ! C'est frustrant. De redescendre c'est une chose mais pas comme ça — Richard Choirat, pilier droit

Richard Choirat, pilier droit de l'Aviron Bayonnais, frustré d'être relégué aussitôt dans la saison

"Montrer qu'on est pas les voyous du rugby"

Même déception, même frustration dans les propos du jeune 3e ligne Baptiste Chouzenoux qui assure que la descente était depuis longtemps acquise, mais qui digère mal de l'acter sur une nouvelle défaite devant le public. Sa seule motivation désormais est de finir la tête haute en montrant de son équipe un autre visage :

On savait que ça allait être dur, qu'on redescendrait peut-être, mais on imaginait une saison avec une lutte jusqu'à la dernière journée, en gardant la ferveur à Dauger. Maintenant, il faut jouer sachant qu'il n'y a plus d'enjeu sportif... il faut y aller. Le dernier match à Dauger, il faut montrer qu'on a du caractère et qu'on est pas les voyous du rugby

Le 3e ligne de l'Aviron Bayonnais, Baptiste Chouzenoux est avant tout déçu d'être relégué sur une nouvelle défaite à domicile

"Des fois on a envie de dire merde !"

Réagir, alors qu'il n'y a plus de motivation que l'orgueil. Vincent Etcheto, l'actuel manager, sait que ce sera tout sauf une sinécure, alors que son équipe est coulée, à terre, meurtrie, attaquée de toute part, sportivement et pas seulement... Mais comme toujours le Bayonnais relativise et joue de ses tournures bien senties pour évacuer la frustration :

Que ce soit personnellement ou collectivement, on vit un moment difficile, mais ça fait partie de la vie d'un sportif. (...) Là on est à plat ventre, à genou, on souffre, et après on entend les critiques, ça fait mal mais on est obligés de dire oui, on est grassement payés et on doit assumer cela. Mais des fois on a envie de dire merde et on va vous montrer ce que l'on sait faire... Je ne dis pas merde, mais je me le garde pour moi et je reviendrai plus fort, ou je ne reviendrai pas, on verra

Le manager bayonnais Vincent Etcheto sait que les moments sont durs pour ses hommes, il espère qu'ils réussiront à se relever

"On fera pas grève !"

Vincent Etcheto qui laisse planer le doute sur son avenir, avant d'affirmer que lui voulait rester, faire partie d'un projet de l'Aviron qui lui plaise, et réaffirmer que quoi qu'il arrive il ne démissionnerait pas. Toujours sous contrat, le futur ex-manager, devrait donc être encore sur le banc la saison prochaine. En attendant, il espère que ses hommes trouveront les valeurs pour résister aux prochaines tempêtes à commencer par le déplacement à Montpellier la semaine prochaine :

Il faut relever la tête, il faut se serrer, parce qu'on est obligés, on peut pas s'enlever, on fera pas grève !

Et pan ! une petite pique pour la Ligue Nationale de Rugby et les joueurs du Stade Français et du Racing dont les matchs respectivement à Castres et Montpellier ont été reportées, à cause de la grève des premiers et la menace de la faire des seconds, pour s'opposer à la fusion des 2 clubs de Paris et sa banlieue ouest. Une pique qui ne sert à rien, mais qui fait du bien sans nul doute.