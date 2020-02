Top 14 : L’Aviron Bayonnais prend un point important à Montpellier (31-29)

Bayonne, France

Les Bayonnais se sont dit des mots « forts », des mots « durs » avant de préparer la reprise du Top 14, ce samedi 15 février, à Montpellier. Ils se sont promis de se battre jusqu’au bout et de tout donner sur le terrain pour assurer leur maintien en livrant 12 finales. La première dans l’Hérault est en grande partie réussie. Avec un état d’esprit irréprochable, et en réalisant son meilleur match depuis 4 mois, l’Aviron arrache un bonus défensif mérité (31-29).

Encore trop naïfs pour gagner

Les hommes de Yannick Bru se sont battus comme un seul homme de la 1re à la 80e minute du match. Efficaces en conquête, ils ont bousculé les colosses Héraultais. Volontaires, ils se sont battus sur tous les ballons. Décomplexés en attaque ils ont inscrits 4 essais, une première depuis leur victoire à Agen (6e journée, le 5 octobre 2019).

Mais encore naïfs, les Bayonnais en ont encaissé autant trop facilement – 2 en premières mi-temps sur des coups de pied à suivre dans le dos de la défense pour le TGV Nemani Nadolo (trois essais) et surtout 2 en seconde période après des ballons d’attaque perdus - et laissé échapper la victoire.

Entre satisfaction et déception

Au bout, un sentiment mitigé. La satisfaction d’un gros combat, d’une volonté de fer de la part d’un groupe qui s’est battu jusqu’à la dernière seconde, malgré les crampes, pour conserver sa récompense, celle d’un point de bonus important. Un groupe qui a respecté les promesses qu’il s’est fait avant le match. Mais la déception aussi d’un match perdu que les Bayonnais auraient sans doute pu gagner.

Comptablement, l’Aviron reste en dehors de la zone de relégation, mais ne s’en éloigne toujours pas. Incapable de gagner depuis 4 mois, il reste sous la menace et va devoir enfin retrouver la gagne les deux prochains week-ends lors des réceptions du Stade Français et de Toulouse. C’est là que l’on verra vraiment si le bonus à Montpellier était un bon point ou non.