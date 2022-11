Top 14 : l'Aviron Bayonnais s'attache les services d'Arthur Iturria, le 3e ligne de Clermont

C'est un premier gros coup que vient d'officialiser l' Aviron Bayonnais . Les Ciel et blanc annonce qu'Arthur Iturria, le troisième ligne de l'ASM Clermont Auvergne, rejoindra les bords de Nive la saison prochaine et jusqu'en 2027. Né à Bayonne, il a débuté sa carrière à Morlaas, avant de rejoindre le pôle espoirs de l'Aviron. En 2012, il signe un contrat espoir avec l'ASM Clermont Auvergne et intègre le centre de formatio

ⓘ Publicité

À Clermont depuis la saison 2015/2017, Arthur Iturria compte 113 matchs avec les Jaunards dont 86 comme titulaire. Il est devenu un des leaders du club au fil des années jusqu'à être désigné capitaine, avec qui il a remporté deux titres : champion de France en 2017 et la Challenge Cup de 2019.

Sélectionné pour la première fois avec les Bleus en 2017 lors du Tournoi des 6 Nations, il a participé à la Coupe du monde 2019 au Japon, jouant deux rencontres comme titulaire. Il ne semble cependant plus faire partie des joueurs sur lesquels le staff de Fabien Galthié compte, et ce, malgré son jeune âge (28 ans). Polyvalent en deuxième ligne et capable d'une grosse activité ballon en main, revenu au meilleur de sa forme cette saison, il offrira à l'Aviron Bayonnais une garantie dans le pack