Top 14 : l'Aviron Bayonnais vise la peau de la Section

L'Aviron Bayonnais retrouve enfin les chemins du Top 14 ce samedi 16 janvier. Après un mois sans match, pour cause de Covid, les Basques reçoivent la Section Paloise en match en retard de la 13e journée. Un match de la peur entre mal classés plus qu'un derby départemental pour les ciels et blanc.

C'est par un choc basco-béarnais, une opposition intradépartementale, et l'entrée en vigueur du couvre-feu de 18h à 6h, que l'Aviron Bayonnais retrouve le Top 14 ce samedi 16 janvier (21h), dans la solitude d'une soirée confinée. Après un mois d'arrêt Covidé, de matchs et d'entraînements... les ciels et blancs reçoivent la Section Paloise en match en retard de la 13e journée de Top 14. Un duel de voisins mal classés dominé par les interrogations.

Derby moi non plus

Celle, sempiternelle, des avants-matchs, certes rares, entre les deux formations. Est-ce que les affrontements entre Pau et Bayonne sont des derbys ?

Oui répondent les Béarnais, à l'image de l'ailier Julien Fumat : "On est beaucoup à être d'ici, à savoir l'importance que cela a pour les gens autour, pour Pau, pour la région".

Non rétorquent les Basques : "ce n'est pas un match plus particulier que cela parce que c'est la Section Paloise", affirme d'expérience le plus Basque des Béarnais, le capitaine ciel et blanc Peyo Muscarditz.

Qui dit vrai ? Etymologiquement, ce n'est pas ce qu'on appel un derby, mais aux vues des utilisations du terme, largement galvaudé, ça y ressemble déjà plus qu'un Anglet / Bordeaux en hockey qui en a pourtant la dimension. Il faudrait donc trancher au regard de la jauge émotionnelle suscitée par ces rencontres ? En l'absence d'étude scientifique et de consensus populaire, ce n'est pas aujourd'hui que l'on tranchera la question.

Et certainement pas lors de cet Aviron / Section, sans public et donc sans ambiance naturellement surchauffée. Un regret pour l'ailier palois, de profession comme de naissance, Julien Fumat : "Cette notion de derby est un peu amoindrie par le fait qu'il n'y ait pas les supporters. C'est des _matchs qui sont super à jouer quand les stades sont pleins_, quand il y a de l'ambiance. C'est dommage."

"On va serrer les fesses"

Mais attention, ce match n'a rien d'une rencontre anodine, d'une énième confrontation de championnat au milieu des 182 rencontres de la saison régulière. C'est un véritable choc. Un choc de bas de classement, une lutte entre galériens des profondeurs, une bagarre de la survie. "C'est un très gros enjeu pour les deux équipes", affirme Joël Rey qui parle aussi de "match couperet". Et le technicien exilé de son Béarn natal, ancien joueur, entraineur et désormais père de joueur de la Section, d'expliquer que "si les Palois ne gagnent pas à Bayonne, ils n'auront plus beaucoup de cartouches. Nous on va commencer à serrer les fesses. Si on gagne c'est Pau qui va les serrer."

Les Bayonnais, qui n'ont plus joué depuis le 19 décembre et un match viralement néfaste contre les anglais de Leicester, se retrouvent plongés au bord de la zone rouge à égalité de points avec les Palois (21), à portée du barragiste montpelliérain. "Maintenant c'est eux qui nous mettent la pression, reconnait le capitaine Peyo Muscarditz. Il faut être capable de rivaliser, de tenir cette pression qui nous a été mise."

La bataille de l'usure ?

Certes, feront remarquer les avertis optimistes, l'Aviron compte 3 matchs en retard. Oui, mais... 3 matchs qui vont peser dans les jambes après cette longue pause forcée et une session d'entrainement tronquée, les joueurs et leur encadrement ayant été placés en quarantaine de 15 jours. "L'entrainement pour se jauger a été difficile, les 15 jours ont été un peu particuliers", reconnait Joël Rey. Ni lui, ni son 3e ligne Jean Monribot ne craignent de retrouver l'intensité des chocs : "aux entraînements, on a durci un peu les choses entre nous, on a fait pas mal d'oppositions pour que le corps se réhabitue, donc non il n'y a pas de questions par rapport à cela".

En revanche, l'entraineur des avants se posent des questions quant à l'endurance de ses joueurs à court de rythme : "est-ce qu'on est bien pour tenir les 80 minutes ? On a fait en sorte de s'y préparer (...) Mais les entraînements, ça n'aura jamais la valeur d'un combat réel du championnat." Même si Jean Monribot, en bon capitaine de vestiaire, promet que "les joueurs ont été responsables (pendant la pause forcée, ndlr), n'ont pas tout coupé. On s'est entrainé physiquement individuellement. Cela nous a peut-être aussi fait du bien à la tête."

"La bave aux lèvres"

Les Bayonnais auront pour eux leur faim de retrouver le terrain et ses escarmouches, motivation supplémentaire pour Jean Monribot : "On a un peu la bave qui coule au bord de lèvres parce qu'on a envie de jouer ce match, en plus contre une équipe comme Pau qui est aussi en bas de tableau comme nous."

Or, si le match du week-end suivant à La Rochelle est maintenu, Bayonne va enchainer 8 oppositions d'affilée à compter d'aujourd'hui, 8 matchs qui "seront décisifs" assure Joël Rey. Huit rencontres de haut niveau et forte intensité physique et mentale, dont 4 face à des concurrents pour le maintien (Pau, Agen, Brive, Castres), sans grande possibilité de souffler.

"Il va falloir être compétitifs en terme de résultats. Il faut voir comment on va gérer physiquement les 3 premiers matchs, prévient le technicien. Si on ne perd pas trop de joueurs ce ne sera pas un problème, si on en perd deux ou trois à chaque matchs, ce sera dur pour les trois derniers." C'est dire si cette rencontre face à Pau est capitale.

On veut absolument gagner pour être positifs. Pour nous ce match sera un test pour notre potentiel pour les 7 matchs à venir.

Ce match s'annonce âpre et serré, à l'image de la rencontre de la saison passée au stade Jean-Dauger conclue par un succès des Béarnais en terre basque (3-9) sous le déluge. Joël Rey, en fin connaisseur des deux équipes estime que la clé du succès sera la conquête : _"_celui qui aura tous ses ballons pourra prétendre à la victoire (...) L'enthousiasme il y en a des deux côtés, les deux équipes veulent jouer, la défense tout le monde va s'accrocher parce que personne ne veut passer à côté."

Quant à la confiance, entre des Bayonnais en manque de repères et de succès depuis 2 mois et des Palois qui n'ont gagné qu'une fois lors de leur 8 derniers matchs de Top 14, elle fait bonne figure au rang des récompenses auxquels pourront prétendre les vainqueurs.

Les compositions des équipes

Avantage de cette longue trêve improvisée, l'infirmerie s'est vidée et l'Aviron Bayonnais a quasiment récupéré l'ensemble de ses joueurs. Seul le pilier Viliamu Afatia (mollet) et l'ouvreur Manuel Ordas restent aux soins. Le pilier espoir Mathis Perchaud, qui multiplie les feuilles de matchs chez les professionnels, et son capitaine Aitor Hourcade honorent leur première sélection avec l'équipe de France des moins de 20 ans face à l'Italie.

En revanche cette rencontre sera la première sous le maillot bayonnais du 3e ligne Asier Usarraga, transfuge du Biarritz Olympique à l'intersaison. Puissant et excellent gratteur de ballons, il était blessé depuis le début de la saison. C'est également la première apparition chez les professionnels de Théo Costossèque. Le jeune centre est prêté jusqu'à la fin de la saison à Bayonne par le Racing 92, mais il n'arrive pas en terre inconnue puisque le natif de Peyrehorade a porté le maillot ciel et blanc chez les jeunes.

Ugo Boniface John Ulugia Sam Nixon Mariano Galarza Guillaume Ducat Jean Monribot Asier Usarraga Filimo Taofifenua Guillaume Rouet Maxime Lafage Aymeric Luc Yan Lestrade Peyo Muscarditz (c) Joe Ravouvou Gaëtan Germain

Remplaçants : 16. Maxime Delonca, 17. Swan Cormenier, 18. Kostantin Mikautadze, 19. Matt Luamanu, 20. Michael Ruru, 21. Theo Costossèque, 22. Arnaud Duputs, 23. Luc Mousset