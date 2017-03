Top 14 : L'Aviron à Toulon pour éviter le fanny !

Bonnet d'âne sur la tête, dernier de la classe Top 14, et cancre des matchs à l'extérieur (0 point cette saison), Bayonne se rend à Toulon pour la 20e journée avec l'intention de montrer qu'elle vaut mieux que ce zéro pointé. L'occasion également de relancer quelques joueurs.

Les Chiffres

0. Le nombre de victoires et même de points ramenés par l'Aviron Bayonnais de ses 9 déplacements précédents. La faillite à l'extérieur est une mauvaise habitude bayonnaise ces dernières saisons en Top 14, portée à son paroxysme pour l'actuel exercice. Ils affiches un score moyen à l'extérieur de 41 à 15 (dont 50 points encaissés par matchs lors des 4 dernières rencontres)

771,5. Le nombre de kilomètres qui séparent le stade Jean-Dauger de Bayonne du stade Mayol de Toulon. Une distance que les ciels et blancs ont fait en car. Plus de 10 heures de trajet pour passer de l'Atlantique à la Méditerranée et autant de temps de visionner le jeu de leurs hôtes. L'Aviron a l'habitude du bus, déjà utilisé lors du déplacement à Clermont le mois dernier. Et parfois ça leur réussit, comme à Grenoble (820 kms) en avril 2014 quand les Basques avaient ramené un nul (saison de la descente, où ils avaient perdu tous leurs déplacements à l'exception de 2 nuls)

Les déclarations

"C'est pas un Toulon convaincant mais c'est vrai que depuis le début de l'année on relance les équipes (...) Je sais qu'on est capables de faire mieux que ce que l'on a fait, on a fait des bonnes mi-temps à l'extérieur, mais pour l'instant on a rien ramené. Notre objectif c'est, toujours pareil, d'essayer de ramener quelque chose et au minimum 1 point " — Vincent Etcheto, manager de l'Aviron Bayonnais

"C'est le crash test ! Ça passe ou ça casse" — Richard Choirat, pilier droit de l'Aviron Bayonnais

Le(s) joueur(s) à suivre : la chance des ex-estropiés

Richard Choirat. Le pilier droit bayonnais (7 matchs, 5 titularisations) était l'un des hommes de base du pack la saison passée en Pro D2. Opéré d'une hernie discale, il n'a plus foulée une pelouse du Top 14 depuis le 29 octobre. Annoncé d'abord comme remplaçant de la jeune étoile montante de la 1re ligne bayonnaise, Toma Taufa, il est finalement propulsé titulaire pour son retour en raison de la blessure de l'espoir tongien. Il aura fort à faire.

Davit Khinchagisvili. Retour également dans le XV de départ de l'Aviron du pilier géorgien qu'on avait plus revu, ou peu s'en faut, depuis la victoire retentissante mais sans lendemains face à ces mêmes Toulonnais (28-23) lors de la 1re journée. Enquiquiné par une blessure récurrente au mollet, le gaucher n'a disputé que 7 matchs cette saison (4 titularisations) et n'a plus joué une mi-temps entière en Top 14 depuis le 1er octobre.

Thibault Lacroix. Le puissant trois-quarts centre de 31 ans, barré par Félix Le Bourhis le joueur le plus utilisé par Vincent Etcheto, n'a disputé que 4 matchs cette saison (2 titularisations), mais se voit offrir une nouvelle chance en cette fin de saison, alors que le club des bords d'Adour, promis à un retour en Pro D2, est dans l'incertitude quant à son futur effectif.

Bastien Duhalde. L'éternel demi-de-mêlée espoir, discret, trépigne dans l'ombre depuis 3 saisons. L'ancien international des moins de 20 ans, prêté la saison dernière à Brive quand les anciens dirigeants pensaient marier l'Aviron à son voisin biarrot, a du se contenter pour l'instant de 2 bouts de matchs de Top 14 et de l'étalon européen de la Challenge Cup. Il se voit enfin offrir l'occasion de prouver qu'il est mieux qu'un 3e choix cirant le banc.

L'Histoire

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Bayonne apprécie l'air méditerranéen de la côte varoise. Si les 2 cinglantes fessées successives reçues en 2012 à 9 mois d'écarts (50-10, puis 59-0), avec des équipes B, restent dans les mémoires, les ciels et blancs ne réussissent pas si mal à Mayol. Ils ont pris le bonus défensif lors de leurs 2 derniers déplacements, quand celui-ci était encore attribué pour 7 points ou moins d'écart, fait un match nul et gagné 2 fois - la dernière le 13 août 2010 (22-26) lors des 9 dernières rencontres .

Les Equipes : large revue d'effectif à Bayonne

Vincent Etcheto a effectué 9 changements dans le XV de départ de l'Aviron. En plus de Choirat et Khinchagishvili (voir plus haut), le talonneur Grégory Arganèse fait également son retour comme titulaire. Il est d'ailleurs à noter que c'est la même 1re ligne bayonnaise qui est aligné d'entrée que lors de la victoire contre Toulon à Jean-Dauger en août.

Retour encore du 2e ligne Pelu Taélé, remis de son entorse à un genou, du 3e ligne all black Tanerau Latimer auteur d'une rentrée précoce et convaincante la semaine passée face à Pau, de Bastien Duhalde à la mêlée, de Thibault Lacroix au centre, et des ailiers Martin Laveau et Bastien Fuster.

On notera également la présence sur le banc de 3 autres espoirs, le pilier Ramon Ayarza, le 2e ligne Guillaume Ducat et du 3e ligne Jean-Blaise Lespinasse qui n'était plus apparu en Top 14 depuis la 3e journée à Pau.

Du côté de Toulon, les Varois doivent composer avec de nombreuses absences. Charles Ollivon, Guilhem Guirado et François Trinh-Duc sont retenus avec le XV de France, Mamuka Gorgodze par la Géorgie et Halfpenny le Pays de Galles. Le capitaine Duane Vermeulen est suspendu, James O’Connor est mis à pied depuis sa garde à vue pour détention et consommation de cocaïne et les blessés ne manquent pas : Vincent Clerc (tendon d'Achille), Jonathan Pelissié et Jean-Charles Orioli (ligaments croisés), Josua Tuisova... Enfin le talonneur gégorgien Mamukashvili arrivé dans la semaine en tant que joker médical ne sera finalement pas aligné.