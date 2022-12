Top 14 : l'effectif du Stade Rochelais remanié pour la réception de l'Union Bordeaux--Bègles

En raison de blessures et de la mise au repos de certains cadres, l'entraîneur rochelais Ronan O'Gara chamboule sa composition d'équipe face à Bordeaux, ce vendredi 23 décembre (18h45) au stade Marcel Deflandre, pour la 13ème journée de Top 14.

ⓘ Publicité

Malgré la victoire face à l'Ulster, samedi (29-36) , le match a laissé des traces dans l'équipe rochelaise. Plusieurs joueurs, blessés et manqueront le match face à Bordeaux-Bègles, ce vendredi.

Une longue liste de blessés

Le troisième-ligne Yoan Tanga s'est déchiré un muscle du pectoral et sera absent plusieurs semaines d'après son entraîneur, Ronan O'Gara. Le demi de mêlée néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow a, lui, été victime d'une commotion cérébrale pendant la partie contre les Nord-Irlandais.

Thomas Lavault sera aussi absent : le deuxième ligne n'avait même pas pu faire le déplacement en Ulster en raison d'une blessure au coude. O'Gara espère le récupérer mi-janvier, pour les deux prochains matchs de Coupe d'Europe (déplacement à Northampton le 14 janvier puis réception de l'Ulster le 21 janvier).

Enfin, le pilier Léo Aouf est lui aussi jugé inapte pour une blessure au genou.

Faire souffler les cadres

Le rythme de début d'année 2023 s'annonce rude pour les Jaune et Noir avec un match par semaine jusqu'à celui à domicile contre Lyon, le 4 février. Soit sept rencontres d'affilée ! "On arrive sur un enchaînement de matchs : Bordeaux, Perpignan, et Toulouse en Top 14, a constaté Ronan O'Gara en conférence de presse mercredi. Je vais regarder les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu pour leur en donner."

Antoine Hastoy fera partie des joueurs mis au repos. L'ouvreur rochelais reste sur une forme exceptionnelle avec 26 points inscrits contre l'Ulster. Mais "il a donné beaucoup a l'équipe et doit se reposer", a décrété le coach irlandais. Rémi Bourdeau et Johnatan Danty seront aussi ménagés.

Uini Atonio sera lui bien sur la feuille de match, mais en tant que remplaçant.