TOP 14 : l'entraîneur du Racing 92 accuse Mohed Altrad après la victoire de Montpellier

Après la lourde défaite du Racing 92 à Montpellier (54-3), l'entraîneur des Ciel et Blanc Laurent Labit a lâché les coups contre le président du MHR. Il accuse Mohed Altrad d'avoir "acheté la fédération, avec le maillot". Faux répond le patron du club héraultais.

Le match entre Montpellier et le Racing 92 aura laissé des traces dans le monde du rugby français. Cette fameuse rencontre reportée à cause du projet de fusion entre les deux clubs parisiens. Sur le terrain, le MHR a giflé le champion de France en titre (54-3). Mais quelques minutes après le coup de sifflet final, la guerre entre les deux clubs s'est poursuivie face à la presse.

L'entraîneur du Racing 92 Laurent Labit a mis en cause le président de Montpellier Mohad Altrad : "On sait très bien tout ce qui a été entrepris par le président de Montpellier qui a acheté la Fédération, le maillot et une partie de la presse aussi". Depuis le mois de mars, le Groupe Altrad est le nouveau sponsor du XV de France.

"Le président de Montpellier a acheté la Fédération"

"Il a acheté 30.000 Midi-Olympique le jour où son nom était pour la première fois sur le maillot" ajoute Laurent Labit.

Réaction de Mohed Altrad

La réponse du président du MHR ne s'est pas faite attendre. Mohed Altrad rejette toutes les accusations : "Je suis extrêmement surpris et peiné par ce qu’il dit. C’est gratuit. Qu’est-ce qui l’incite à dire que c’est comme ça. La Fédération est une institution, elle ne s’achète pas comme ça".

"La Fédération est une institution, elle ne s'achète pas comme ça"

"Je ne sais pas qui sera champion de France aujourd’hui, mais peut-être y aurait-il eu un autre champion si on n’avait pas reporté ces matches" explique le président du MHR.

Samedi soir, des banderoles hostiles à Paul Goze, le président de la Ligue Nationale de rugby, avait été installées dans l'Altrad Stadium.