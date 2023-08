Top 14 : l'équipe probable du Stade Rochelais à Montpellier ce dimanche

En déplacement à Montpellier ce dimanche pour la première journée de Top 14, le Stade Rochelais devrait aligner une équipe profondément modifiée par rapport à la dernière finale de Top 14 face à Toulouse. Deux mois après presque jour pour jour, les Danty, Atonio ou autres Alldritt laissent place à Jules Favre, George-Henri Colombe, Rémi Picquette. C'est simple, si l'on prend l'équipe de départ alignée face au Stade Toulousain au Stade de France en finale du Top 14, seuls Tawera Kerr-Barlow et Dillyn Leyds devraient débuter à Montpellier.

Equipe probable du Stade Rochelais face à Montpellier

Thierry Paiva Quentin Lespiaucq-Brettes Georges-Henri Colombe Thomas Lavault Rémi Picquette Judicaël Cancoriet Ultan Dillane Oscar Jegou Tawera kerr-Barlow Ihaïa West Teddy Thomas Jules Favre Jack Nowell Hoani Bosmorin Dillyn Leyds

Sur le banc de l'infirmerie ...

Le centre ou ailier Raymond Rhule s'est fait opéré du ménisque, il est indisponible en ce début de saison, Matthias Haddad touché à l'épaule face à l'UBB à Dax est forfait pour ce premier déplacement mais devrait tout de même postuler pour le deuxième match de la saison. Enfin Hugo Reus touché à une pommette, doit lui aussi rester à La Rochelle ce week end, mais reviendra pour la rencontre face à Lyon.

Titularisé sur ce déplacement, Jules Favre est revanchard. "C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu en fin de saison dernière, notamment sur les deux finales ..." Le joueur était pourtant dans une très bonne dynamique, mais laissé sur le banc en finale de la Coupe d'Europe face au Leinster, avec un final où le staff a préféré laisser l'équipe en place, en train de réaliser l'exploit à Dublin.

Le jour où je n'aurai plus besoin de prouver, je serai le meilleur joueur du monde ou j'aurai arrêté de jouer au rugby - Jules Favre

"Mais c'est comme çà, il faut prouver une nouvelle fois, rester au top et gagner sa place. Le jour où je n'aurai plus besoin de prouver, je serai le meilleur joueur du monde ou j'aurai arrêté de jouer au rugby." A ses côtés pour débuter à Montpellier, l'international anglais Jack Nowell. L'ancien ailier ou centre d'Exeter n'a pas joué de match officiel depuis la 1/2 finale de Champions Cup perdue face à La Rochelle à Bordeaux.

Pour Jules Favre, Jack Nowell, est en train de prendre ses marques, "il prends de plus en plus la parole. Mais sur le terrain, c'est aussi un gros défenseur. Moi j'aime çà aussi, et il faut que dans notre secteur rien ne passe !"

Jack Nowell, le nouveau joueur de La Rochelle, avec ses couleurs d'Exeter © AFP - ADRIAN DENNIS

Montpellier - Stade Rochelais, rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle ce dimanche à 21h05.

