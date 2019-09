Top 14 : L’exploit de 14 Bayonnais survoltés face à La Rochelle (23-22)

Bayonne qui a joué toute la deuxième mi-temps à 14 a battu La Rochelle (23-22) lors de la 5e journée de Top 14 samedi 28 septembre. Menés à la mi-temps (12-10) et en infériorité, les Bayonnais, héroïques et poussés par un public énorme, ont renversé la situation.

HEROÏQUES ! Menés de 5 points à la 39e minute (7-12), réduits à 14 sur un carton rouge logique infligé à Census Johnston, les Bayonnais ont renversé la situation pour battre La Rochelle (23-22) grâce à une énorme solidarité et une défense de fer, lors de la 5e journée de Top 14, samedi 28 septembre.

"Avec le public c'est comme si on était 15"

L’Aviron a aussi bénéficié du soutien d’un public (16.132 spectateurs, dont 2.000 Rochelais) en feu, qui a poussé derrière ses joueurs et chanter toute la rencontre. « C’est fantastique, témoigne l’ailier Arthur Duhau.Le public nous aide, nous pousse. C’est beaucoup plus facile avec eux. On était un de moins, mais avec le public c’est comme si on était 15. Chapeau à eux ! »

Arthur Duhau a apprécié l'apport du public de Jean-Dauger Copier

Une victoire, la 3e de la saison, forcément importante et peut-être fondatrice pour les Bayonnais. « Des 5 matchs qu’on a fait, ça a été le plus dur (…) » souffle Ugo Bonifice. Le jeune pilier gauche apprécie l’état d’esprit de son équipe :_« on a prouvé qu’on avait du menta_l aujourd’hui en allant chercher cette victoire. »

On a montré un bel état d’esprit, on a été se la chercher - Arthur Duhau

Arthur Duhau loue l'état d'esprit de l'Aviron qui lui permet d'arracher la victoire Copier

Bras levés au ciel au coup de sifflet final, mais visage fermé en conférence de presse, Yannick Bru apprécie tout en calmant les ardeurs : « Je suis fier des gars. Moi j’y crois à cette équipe. Mais il ne faut pas s’emballer. »

"Prier pour qu'il y ait pleins de typhons" au Japon

N’empêche que toutes les victoires et tous les points sont bons à prendre en ce début de saison marqué par l’absence des nombreux internationaux qui « inverse le rapport de force ». Et cela, le manager bayonnais le sait : « Il faut prier pour qu’il y ait plein de typhons et que la Coupe du Monde dure encore deux bons mois » rigole Yannick Bru.

Le manager bayonnais tient notamment à rappeler la mauvaise entame de ses joueurs. Les ciels et blanc ont commis beaucoup de fautes et rendu des ballons pour se faire battre à des Rochelais qui n’en demandaient pas tant. « On était sous pression uniquement parce qu’on faisait des erreurs incroyables par rapport à ce niveau et à l’exigence que l’on doit avoir. »

Fier, Yannick Bru n'en oublie pas les erreurs de ses joueurs Copier

La victoire de la défense

Pourtant l’Aviron avaient attaqué le match en mettant beaucoup d’intensité et de pression en défense. Une ardeur qui n’a fait que se décupler au fil du match pour être l’un des moteurs de la victoire bayonnaise, avec la mêlée.

« On a tout joué sur la défense et sur la récupération de balle, on bien joué ces ballons et on a su marqué sur notre défense », confirme Ugo Boniface. Les deux essais à 0 passe de Luamanu et Alofa le confirment.

La défense de l'Aviron a été déterminante dans la victoire pour Ugo Boniface Copier

L’Aviron qui a beaucoup donné sur cette rencontre va maintenant devoir récupérer et capitaliser sur cet exploit pour aborder son prochain match : un déplacement de haute importance à Agen, l’un des adversaires directs probable de Bayonne pour le maintien.