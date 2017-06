Top 14 - L'heure de la reprise a sonné au CA Brive !

La majorité des joueurs de l'effectif du CA Brive reprend le chemin de l'entraînement, ce lundi, pour préparer la saison 2017-2018. Cette préparation sera marquée par deux stages et trois matchs amicaux.

Après sept semaines de coupure, la plupart des joueurs de l'effectif corrézien regagne le Stadium de Brive, ce lundi matin à 8h, pour le premier entraînement de la saison 2017-2018. Cette reprise s'effectue sans les internationaux qui viennent pour la plupart de tout juste en finir avec les matchs estivaux en sélection nationale. Pour ceux qui sont présents, c'est le début d'une intense préparation de deux mois avant la 1re journée du Top 14 fixé pour le week-end des 26 et 27 août.

Reprise différée pour les internationaux

D'ici là, ce n'est pas le travail le plus agréable qui attend les joueurs. Ce lundi matin, ils seront soumis aux traditionnels tests physiques pour savoir où chacun en est : tout le monde va notamment passer sur la balance avant de débuter une grosse préparation foncière pour affronter dix mois de compétition. Cette préparation sera marquée par deux stages de pré-saison et trois matchs amicaux. Un premier stage à Bugeat, en Haute-Corrèze, est programmé la semaine prochaine avant un second sur l'île de Ré du 24 au 28 juillet. Tout l'effectif participera à ce second stage car tous les internationaux du CAB auront repris d'ici là. Neuf joueurs sont concernés : Julien Le Devedec (France), Arnaud Mignardi (Barbarians Français), Benito Masilevu et Dominiko Waqaniburotu (Fidji), Karlen Asieshvili, Soso Bekoshvili, Vasil Lobzhanidze et Gio Tsutskiridze (Géorgie) et la recrue Sila Puafisi (Tonga). Trois joueurs blessés vont manquer une partie de cette préparation : Fabien Sanconnie (cuisse), Seva Galala (ligaments croisés du genou) et Benjamin Pètre (cheville).

Trois matchs de préparation

Le premier match amical se jouera vendredi 28 juillet à La Rochelle dans la foulée du stage à l'île de Ré avant deux autres matchs les vendredis suivants. Le 4 août au Stadium de Brive contre Aurillac, club de Pro D2, à l'issue duquel est prévue la présentation de l'équipe. Puis le 11 août à Biars-sur-Cère, dans le Lot, contre Lyon. Le championnat de Top 14 reprendra deux semaines plus tard, le week-end des 26 et 27 août, mais on ne connaît pas encore les affiches qui seront dévoilées par la Ligue Nationale de Rugby dans la première quinzaine du mois de juillet.