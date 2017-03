Top 14 : l'infirmerie de l'Aviron Bayonnais ne désemplit pas

L'Aviron rentre de Toulon les valises mais aussi l'infirmerie pleines. Un joueur, qui y a laissé ses côtes, sera absent au moins un mois, 3 autres sont incertains. Ils s'ajoutent à la longue liste des blessés bayonnais au moment où la course au maintien est miraculeusement relancée.

Si l'Aviron Bayonnais a retrouvé le sourire et une bonne dose de moral après l'annonce surprise de la fusion entre le Racing 92 et le Stade Français qui relance ses chances de maintien, quand plus personne n'y croyait, il n'en a pas terminé avec les soucis.

A l'humiliation subie à Toulon samedi (82-14), qui provoque la honte et la colère de nombreux supporters, s'ajoute l'inquiétude vis-à-vis d'un effectif décimé. Les bulldozers toulonnais ont laissé des traces et 4 nouveaux pensionnaires ont rejoint l'infirmerie ciel et blanche ce week-end

Julien Jané. L'ailier ou centre de l'Aviron, l'un des trois-quarts les plus utilisés cette saison, est le plus sérieusement touché. Il a deux cotes cassées et son absence est estimée entre 4 et 6 semaines.

John Beattie. Sorti après un impressionnant K.-O. après seulement 2 minutes de jeu, le 3e ligne et capitaine samedi à Toulon a bien récupérer assure l'Aviron Bayonnais. Mais vu le choc subi, et conformément au protocole "commotion cérébrale" du rugby français, il devra recevoir le feu vert d'un neurologue avant de pouvoir reprendre la compétition. L'international écossais doit justement voir un spécialiste ce mardi.

Raphaël Lagarde. Le demi d'ouverture a quitté la pelouse du stade Mayol en boitant, aidé d'un soigneur. Plus de peur que de mal finalement selon le club. Après examen, le seul spécialiste du poste de l'effectif professionnel, après le départ de Willie Du Plessis prêté à Montpellier, ne souffre que d'une légère entorse à une cheville. Il est tout de même incertains pour la réception cruciale de l'Union Bordeaux Bègles samedi 18 mars.

Benjamin Thiery. Le trois-quarts polyvalent, qui peut notamment couvrir le poste d'ouvreur, est resté sur le banc des remplaçants samedi à Toulon. Et pour cause, il n'était pas en capacité de rentrer en jeu. Le joueur a ressenti une pointe au mollet avant la rencontre. Finalement les examens n'ont rien montré de grave, et le joueur se testera dans la semaine pour voir si il est en capacité de postuler pour le match contre l'UBB.

Les possibles revenants. L'incertitude demeure, à l'heure où nous écrivons ces lignes, sur les retours de Félix Le Bourhis (épaule), Toma Taufa (cheville), Pieter-Jan Van Lill (cheville) et Romain Martial (commotion cérébral), tous forfaits pour le match à Toulon.

Les blessés longue durée. Les absents, pas encore remis, ne manquent pas à Bayonne : Pierre Gayraud (genou), Ben Broster (cervicales), Kade Poki (genou), Jean-Jo Marmouyet (accromio), Dion Evrard Oulai (cuisse), Julien Tisseron (cervicales), Adam Whitelock (commotion cérébrale), Maile Mamao (cuisse)