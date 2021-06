Top 14 : l'international australien Tevita Kuridrani signe au Biarritz Olympique pour trois saisons

C'est du lourd pour le Biarritz Olympique. À peine quelques semaines après sa victoire aux tirs au but sur Bayonne lors du derby d'accession, le BO donne un grand coup d’accélérateur dans sa phase de recrutement. Le trois quarts centre international australien Tevita Kuridrani s'est engagé pour trois saisons avec Biarritz, a annoncé ce mercredi le président du club promu en Top 14, Jean-Baptiste Aldigé

Pièce maitresse de l'attaque des Wallabies pendant plusieurs saisons, il compte 61 sélections avec 22 essais inscrits. Il a participé aux deux dernières Coupes du monde, en Angleterre (2015) et au Japon (2019). Le joueur de 30 ans, est un centre très physique (1,96 m) natif des Fidji. Il a fait l'essentiel de sa carrière au sein des Brumbies (131 matches en Super Rugby, finaliste en 2013) avant d'évoluer à la Western Force l'an dernier.

Chez les Rouge et blanc, Kuridrani devrait faire la paire avec l'ancien centre All-BlackFrancis Saili, pièce maitresse de la remontée du BO en Top 14 cette saison. Sur ces réseaux sociaux, il a remercier son équipe pour les dernières saisons en Australie.

Parmi les arrivées

Le deuxième/troisième ligne Josh Tyrell (Oyonnax, international samoan) et l'ouvreur anglais Brett Herron (Harlequins) sont les dernières recrues du BO. Par ailleurs, les demis de mêlée Clément Darbo (Provence Rugby) et Tomás Cubelli (Western Force), le troisième ligne Antoine Erbani (Pau) et le pilier Zakaria El Fakir (UBB/Agen) ont déjà signé.

Côté staff, le BO a officialisé la prolongation de Shaun Sowerby, entraîneur des avants pour deux années supplémentaires. Prolongation aussi de Manu Cassin, l'entraîneur des espoirs qui rejoint le staff professionnel en tant qu'entraineur des trois-quarts. Roger Ripol, qui s'occupe de la mêlée biarote voit lui aussi son bail prolongé de deux années supplémentaires.