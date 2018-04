Brive-la-Gaillarde, France

Le silence de cathédrale qui règne au coup de sifflet final au Stadium de Brive, ce samedi soir, en dit long sur le coup sur la tête subi par le CAB après son revers 25-27 contre Lyon. Car, après cette 16e défaite de la saison, la 6e à domicile, la situation des Corréziens se complique encore dans la course au maintien.

Brive s'incline de façon cruelle en fin de partie, après avoir mené 25-13 à un quart d'heure de la fin grâce à une pénalité de Germain. Mais un essai transformé de Lyon sur le renvoi remet le LOU dans la rencontre (25-20), avant que les Rhodaniens rugissent à nouveau à deux minutes du terme (25-27) pour concrétiser un gros apport de son banc de touche. Le CAB peut s'en mordre les doigts après avoir réussi ses deux entames des deux périodes, défendu sans relâche de bout en bout et fait la guerre dans tous les rucks aux visiteurs en lice pour les phases finales. Les Brivistes, qui décident de jouer contre le fort vent en première période, payent aussi au prix fort un carton jaune de Snyman dans ce premier acte pour un coup de poing à un adversaire. Le CAB, qui mène 5-3 à ce moment là, encaisse dix points pendant les dix minutes de frigo du 2e ligne (5-13). La débauche d'énergie pour reprendre les devants se révèle ensuite finalement fatale.

"On est dans une période difficile [...] et souvent la chance n'est pas avec toi"

Assommés, les Brivistes se retrouvent en cercle sur le terrain pour commencer à diriger ce revers. "On avait le match en main, mais on n'a pas été capable de bien gérer le renvoi" commente Didier Casadéï. "On rate ensuite une pénalité et on prend un essai en fin de match qui nous tue. On est dans une période difficile. Souvent, dans ces cas, la chance n'est pas avec toi. Des fois, le sport est cruel. Il faut être capable d'accepter les coups durs et repartir de l'avant."

Dans la course au maintien, Brive réalise une très mauvaise opération malgré le point de bonus défensif glané lors ce revers.