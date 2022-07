Top 14 : l'ouvreur Zack Holmes a quitté le Stade Toulousain pour l'UBB

L'ouvreur australien Zack Holmes, qui a joué plus d'une centaine de matchs avec le Stade Toulousain, est parti plus en amont de la Garonne. L'information a été officialisée par l'UBB cette semaine, et le joueur s'est montré sous ses nouvelles couleurs.