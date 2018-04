Le 26 août, en ouverture du championnat, l'UBB s'offrait le scalp du champion sortant, encore à court de rythme. Sept mois et demi plus tard, les deux équipes se retrouvent au terme d'une saison où elles n'ont pas atteint leurs objectifs.

L'Union, branchée sur courant alternatif, a une nouvelle fois raté son rendez-vous avec les phases finales. Une vraie frustration mais sans commune mesure avec une ASM qui est allée de désillusion en désillusion et qui se retrouve à se bagarrer pour la ...9ème place avec son adversaire du jour.

Pas de câlins dans les rucks

Pressés de tourner la page, les deux clubs vont tout de même devoir terminer le travail. Clermont vient de prendre 50 points au Stade Français et doit réagir. L'Union vient de valider son maintien face à Pau (19-18) mais sait qu'elle risque la déculottée en Auvergne si elle ne met pas ingrédients nécessaires.

Si elle veut se faire plaisir, l'UBB devra d'abord enfiler sa tenue de combat. © Radio France - Justine Hamon

"Il n'y rien au bout, juste la fierté, concède le talonneur Adrien Pelissié. Jouer à Clermont, il faut considérer ça comme un honneur. On sait que si on n'y est pas dans la tête, on va prendre une valise."

Capitaine au stade Michelin en l'absence de Jandre Marais, le centre Jean-Baptiste Dubié fait passer le même message. "Ça ne va pas être le monde des bisounours. Clermont à domicile qui a une belle équipe et envie de se racheter. Je pense qu'ils ont dû un peu se faire souffler dans les bronches après le match du weekend dernier. On ne va pas aller se faire des câlins dans les rucks."

Répondre dans le combat et lâcher les chevaux. C'est la double ambition d'une équipe girondine avant un match qui ne changera rien à sa saison mais qui peut lui offrir un petit plaisir en attendant la prochaine.

L'ailier australien attend un match ouvert entre l'ASM et l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Les compos :

Clermont : Toeva - Betham, Lamerat, Fofana, Grosso - Fernandez (o) Parra (m) - Kolelishvili, Lee, Cancoriet - Van Der Merwe, Jedrasiak - Zirakashvili, Kayser, Falgoux.

Remplaçants : Ulugia, Uhila, Van Tonder, Ruaud, Laidlaw, Penaud, Chouly, Slimani.

UBB : Ducuing - Fidow, Dubié, Lonca, Connor - Volavola (o) Serin (m) - Woki, Houston, Diaby - Gayraud, Goujon - Cobilas, Pelissié, Poirot.

Remplaçants : Dufour, Taofifenua, Cazeaux, Marais, Frisby, Schoeman, Fuatai, Ravai.

