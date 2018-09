Bordeaux, France

"Il nous ont pris à la gorge." Le petite phrase de Franck Azéma a valeur de compliment. Adressé en fin de match à une équipe girondine qui a sérieusement monté son curseur en termes d'engagement et d'agressivité.

Elle a d'abord pu s'appuyer sur une défense en place et mordante à souhait. Selon les chiffres de la LNR, les Girondins ont effectué 159 plaquages avec un taux de réussite de 94%. Un coeur et une solidarité déterminantes au cœur de la seconde période quand l'ASM lui a infligé de grosses séquences.

La clé, c'est l'intensité

"J'ai trouvé un état d'esprit énorme, avoue Jefferson Poirot. Autour de la 70ème minute, on ne craque pas, on est à quatre points devant, eux viennent pour marquer et on a réussi à récupérer un ballon et à aller jouer chez eux."

Mais résumer la victoire de l'Union à la qualité de sa défense serait réducteur. Offensivement, grâce à l'intensité mise sur la pelouse, elle a réussi à lancer quelques mouvements prometteurs. "On s'est beaucoup moins posé de questions, poursuit le capitaine, on a essayé de gagner nos duels et quand on joue dans l'avancée, forcément c'est plus facile de créer un peu plus de jeu, faire des passes après contact, aller un peu plus au large. C'est en termes d'intensité et d'engagement qu'on a réussi à trouver la bonne mesure."

Mahamadou Diaby et ses coéquipiers du pack ont permis à l'UBB de jouer dans l'avancée et de s'offrir quelques séquences offensives intéressantes. © Radio France - Justine Hamon

Pas de grandes envolées (82 passes contre plus du double à l'ASM selon les chiffres de la LNR) mais des percussions dynamiques dans l'axe et du jeu au pied de pression récompensées par deux essais d'avants (Cobilas et Amosa).

Baptiste Serin : "Très content de notre attitude en attaque" Copier

"Je suis très content de notre attitude en attaque où on a été un peu meilleurs, savourait Baptiste Serin, apparu plus en en jambes et auteur de treize points au pied. On a changé un peu de projet de jeu cet été, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Le système était intégré mais on jouait un peu avec le frein à main. On a bossé l'attaque cette semaine, on voulait jouer Clermont en toute humilité. Et ça a marché." Un mieux réel à confirmer dès samedi (18h) face au voisin rochelais, lui aussi en progrès face à Lyon (30-13).

