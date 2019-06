Top 14 : l'UBB à l'heure Urios

L'Union Bordeaux-Bègles reprend ce lundi avec un nouveau patron sportif à sa tête. Christophe Urios, l'homme qui a ramené le Brennus à Castres, va tenter de relever le défi bordelais et de faire franchir un pallier au club girondin.

Bordeaux, France

Réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. C'est l'ambition de l'ancien talonneur qui avoue avoir été séduit et convaincu par le discours du président de l'Union Laurent Marti. Mais qui sait aussi qu'il faudra travailler plus et mieux que les autres pour y parvenir.

à lire aussi Top 14 - Christophe Urios pour 4 ans à l'UBB

Après avoir emmené Oyonnax en phase finale du Top 14, après amené le Castres Olympique au titre de champion de France, Christophe Urios débute une nouvelle aventure au sein d'une UBB qui, depuis son accession en 2011, n'a jamais pu s'ouvrir la porte d'un barrage.

Un stage à Saint-Lary début août

Le manageur a convoqué ses troupes ce lundi matin. Point de départ d'une préparation de huit semaines au cours de laquelle l'UBB disputera trois matches "amicaux" (Toulon et Brive à Chaban, Biarritz à Aguiléra) et effectuera un stage à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées du 5 au 9 août.

Travailler, créer un esprit de corps et développer la culture UBB : quelques axes du projet Urios. © Radio France - Justine Hamon

Christophe Urios, qui a pu s'entretenir rapidement avec les joueurs avant leur départ en vacances, va les retrouver au stade André-Moga. Le public pourra découvrir quelques recrues comme l'Argentin Santiago Cordero, l'ouvreur Ben Botica ou le demi de mêlée Maxime Lucu. Parmi les absents excusés, le troisième ligne australien Scott Higginbotham dont l'arrivée est prévue mercredi et le centre Rémi Lamérat qui a fini tardivement sa saison avec Clermont et qui devrait découvrir ses nouveaux coéquipiers le 15 juillet.

Enfin, deux joueurs manqueront le début de la préparation pour raisons médicales. Le deuxième ligne Jandre Marais, victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre, et l'arrière Nans Ducuing, opéré d'une pubalgie début juin.