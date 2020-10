Top 14 : l'UBB a mis "le nous en premier"

Les supporters auront donc raté la plus large victoire de l'histoire de l'UBB en Top 14. Battue à Lyon, Pau et La Rochelle, l'Union a marché sur Agen dans le sillage de ses avants dominateurs.

"Les avants, c'était la même équipe qu'à La Rochelle, sourit Christophe Urios, ils nous devaient une revanche." Mêlées, mauls, rucks, touches, le paquet girondin a mis au supplice celui du SUA pour mettre l'équipe dans l'avancée. Et comme par hasard, les trois-quarts ont retrouvé de la vitesse dans leurs enchaînements.

Je te dirai si notre saison est bien lancée après Castres — Christophe Urios

"Dans ma conception du rugby, rappelle le manageur, le 'nous' est toujours devant le 'je'. Le jour où on met le 'je' devant, on fait fausse route. Aujourd'hui je considère qu'on a mis le 'nous' en premier. On a montré que quand on était bien dans nos tronches, c'était bien."

Dix essais en une soirée contre six lors des quatre matches précédents. L'UBB a retrouvé son ADN même si son adversaire a trop vite baissé les bras. "Le maître mot était de retrouver notre jeu, explique le troisième ligne Alexandre Roumat, ce jeu dynamique, ce jeu de passes, conquérant devant. Dans l'ensemble, on a su le faire. Après, on est conscient qu'Agen est en difficulté en ce moment. Il faut rester mesuré mais sur l'envie d'entreprendre, on était bien meilleur que sur les derniers matchs."

"Aujourd'hui on a bien réagi, se félicite Christophe Urios. La semaine prochaine on a un match important contre Bayonne qui sera essentiel. Et ensuite on a un déplacement à Castres qui sera fondamental. Donc je te dirai si notre saison est bien lancée après Castres."