Top 14 : l'UBB a "passé un cap"

On ne sait pas si les joueurs de l'UBB auront le cœur à regarder la finale à la télé. Trop dur, trop frais ce souvenir d’un match qu’elle a été à deux doigts de gagner. Mais dans quelques jours ça ira mieux et l’Union pourra se retourner sur une saison qui l’a faite grandir.

"Quand on aura digéré un peu tout ça on va se rendre compte qu'on aura fait une très grande saison, assure Christophe Urios. On a fait trois demi-finales dans une saison extrêmement longue et difficile. Notre saison a été incroyable, il ne faut pas l'oublier. On va revenir."

La preuve par trois

Fauchée par le Covid il y a 16 mois alors qu’elle caracolait en tête du Top 14, elle a confirmé qu’elle avait désormais son mot à dire à la table des grands. L’équipe a gagné en densité, en maturité et elle a appris très vite lors des trois phases finales qu’elle a disputées. A son tableau de chasse, Edimbourg, Bristol, le Racing Clermont et deux demi-finales où elle a rivalisé avec Toulouse. Des matches couperets qu’elle a découverts et où elle s’est prouvé qu’elle n’avait pas de complexes à faire.

L'important ça va être de revenir et de rester tout en haut - Jefferson Poirot

Après les vacances, l’Union va reprendre le chemin de l’entraînement avec appétit. Le groupe, à quelques ajustements près, va rester le même. Elle devrait récupérer ses blessés, Geoffrey Cros, Mahamadou Diaby, Yoram Moefana, et remettre l’ouvrage sur le métier.

Le capitaine de l'UBB Jefferson Poirot. © Radio France - Justine Hamon

"L'important quand tu arrives au plus haut niveau, c'est d'y rester, rappelle son capitaine Jefferson Poirot. On y a goûté, on est fier de l'expérience acquise cette saison. L'important ça va être de revenir et de rester tout en haut."

Car pour retrouver le frisson des phases finales, l’UBB va devoir travailler. Encore et toujours. Christophe Urios a reconnu qu’elle avait passé un cap mais sait que ça n’a rien d’une garantie. Le manageur, que Laurent Marti est allé chercher pour ramener le bouclier de Brennus, est à mi-mandat. Son UBB prend de corps, de la consistance, et il compte bien se servir de ce qu’elle a vécu pour lui permettre de récolter au plus vite les fruits de son travail.