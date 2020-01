Top 14 : l'UBB a trouvé son talonneur mais devrait perdre Peni Ravai

Bordeaux, France

Très heureux mais pas surpris par la première partie de championnat réalisée par son club, Laurent Marti s'est penché pour France Bleu Gironde sur le recrutement en cours dans notre nouvelle émission 100% UBB.

"On est pour l'instant sur deux joueurs. On avait dit qu'il y aurait peu de recrutement de fait parce que je considère qu'il a été fait ces dernières années et qu'on a un bel effectif. Il y aura un joueur au poste de talon et un garçon derrière qui soit capable de faire des différences comme Semi Radradra pouvait le faire."

Ravai sur le départ

Le talonneur ne sera pas l'international australien du Stade Français, Latu, nous a confirmé le patron de l'Union qui a trouvé l'oiseau rare en précisant "que ce n'était pas signé."

Peni Ravai lors du match de Challenge Cup face aux Wasps. © Radio France - Justine Hamon

En revanche, l'UBB risque d'avoir du mal à conserver son explosif pilier fidjien Peni Ravai en fin de contrat en juin. "Je ne peux pas en parler pour l'instant mais on a une forte concurrence, on va dire. Si Peni s'en va, oui c'est un regret. On perd un bon joueur, un impact player." Un joueur qui est notamment dans le viseur de Clermont qui pourrait l'associer à l'actuel talonneur de l'Union Adrien Pelissié qui s'est engagé pour trois saisons en Auvergne.

