Top 14 : l'UBB affaiblie sur sa base arrière

Santiago Cordero, l'ailier argentin auteur de 7 essais en 7 matchs depuis le début de saison, s’est blessé à l’épaule après être mal retombé suite à un plaquage au quart d’heure de jeu. Dans l’attente d’examens, Christophe Urios a évoqué une possible luxation.

Une certitude, l’absence de l’international, véritable dynamiteur de l’attaque girondine, va se compter en semaines et le manageur évoquait dès samedi soir la possibilité de se mettre en quête d’un renfort pour remplacer un joueur clé et ne pas trop dégarnir un secteur où les blessés s’accumulent.

Attention fragile

L’UBB avait très tôt perdu Geoffrey Cros victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Saison terminée pour l’ailier, ce qui a amené le club à recruter comme joueur supplémentaire l’Argentin Bautista Delguy. Il est arrivé mi-décembre, n’a pour l’instant joué qu’un match et poursuit sa période d’adaptation. Avec le Néo-Zélandais Ben Lam et le jeune Nathanaël Hulleu, le club ne compte plus que trois ailiers disponibles.

Bautista Delguy et Ben Lam sont les deux seuls ailiers d'expérience disponibles. © Radio France - Justine Hamon

Au centre, l’Union est orpheline de deux éléments : Seta Tamanivalu, parti au Japon début novembre, et Yoram Moefana, absent trois mois selon Sud Ouest après s’être abîmé un ligament entre la cheville et le tibia lors du déplacement à Toulouse. Rémi Lamerat, Jean-Baptiste Dubié, UJ Seuteni et Pablo Uberti sont opérationnels, ce dernier ayant couvert le poste d'ailier face à Toulon après la sortie de Santiago Cordero.

L’Union ne compte plus qu’un arrière de métier, Romain Buros, qui a disputé comme titulaire 11 des 12 dernières rencontres. Son alter ego au poste, Nans Ducuing, soigne depuis fin novembre un mollet récalcitrant. Et la convalescence s’annonce plus longue que prévu car la blessure a du mal à cicatriser.

Enfin, le club devrait logiquement devoir se priver fin janvier de son ouvreur Matthieu Jalibert, fortement pressenti pour disputer le Tournoi des 6 Nations.