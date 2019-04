Top 14 - L'UBB assure le minimum face à Perpignan (31-22)

Face à Perpignan, dernier du Top 14, l'UBB partait favorite sur ses terres. Mais les girondins se sont montrés trop brouillons pour décrocher le bonus offensif espéré, et si la victoire est au rendez-vous (31-22), l'UBB va devoir corriger ses approximations avant la réception de Castres.

Bordeaux, France

Face à Perpignan, dernier du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles partait largement favorite. Les Catalans n'ont signé que deux victoires cette saison, alors que les girondins ont fait de Chaban-Delmas une forteresse imprenable. Mais la victoire (31-22) a mis longtemps à se dessiner. Brouillonne, l'UBB a failli tomber dans le piège tendu par l'USAP.

Une bonne entame, puis l'UBB se met à douter

L'Union Bordeaux-Bègles attaque cette rencontre avec maîtrise, à défaut de briller. Après 24 minutes, les girondins mènent 18 à 0, grâce notamment à deux essais inscrits par Tamanivalu et Ducuing. Mais les Catalans ne lâchent pas et l'UBB se laisse surprendre, accumule les petites erreurs et finit par encaisser 10 points en moins de sept minutes. A la pause, malgré le score en faveur (18-10) de l'UBB, Joe Worsley faisait grise mine, manifestement agacé par la copie brouillonne de ses joueurs.

L'UBB a manqué d'organisation face à de valeureux Catalans. © Radio France - Justine Hamon

Une brève éclaircie puis l'Union Bordeaux-Bègles perd le fil

De retour sur le terrain, l'UBB semble toujours en-dehors de son match. Les Catalans en profitent pour revenir à 6 points (53e, 21-15). Joe Worsley fait tourner, mais les sept changements n'amènent qu'une brève éclaircie, bien aidée par le carton jaune reçu par le Perpignanais Julien Farnoux. Geoffrey Cros inscrit un essai qui semble remettre l'UBB sur les rails (67e, 31-15), mais les cartons jaunes reçus coup sur coup par Roumat et Seuteni compliquent la tâche des girondins, qui peuvent souffler de soulagement après la sirène (31-22). L'UBB va devoir travailler avant le prochain match à Chaban : la réception de Castres sera d'un tout autre calibre.