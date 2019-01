Top 14 : l'UBB assure sans briller face à Agen (25-17)

Face à une équipe d'Agen venue disputer le derby avec de belles intentions, l'UBB a su se montrer efficace pour l'emporter et regagner sa place dans le top 6, au prix d'une fin de match sous pression.

Bordeaux, France

Sur le papier, l'Union Bordeaux-Bègles, septième après avoir été éjectée du top 6 suite à sa défaite amère à Pau (40-23), partait favorite face à Agen, avant-dernier du Top 14. Dans ce derby de la Garonne qui avait échappé aux girondins dans la phase aller (22-17 à Armandie), Agen n'a pas démérité. A défaut de briller, l'UBB a au moins assuré ses coups.

Blair Connor jouait son 201e match sous les couleurs de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB attaque la rencontre du bon pied. Un peu plus de deux minutes de jeu et Blair Connor inscrit le premier essai, que Brock James ne transforme pas (5-0). Mais les girondins ne mettent pas autant d'agressivité que des Agenais venus jouer crânement leur chance. Il faut deux pénalités à l'UBB, et un essai inscrit à quelques secondes de la pause, pour rentrer au vestiaire en menant 18 à 7.

Fin de match sous pression mais l'UBB tient bon

Le début de la seconde période ressemble fortement à la première, avec un essai inscrit très rapidement, cette fois par Seta Tamanivalu (25-7). Ensuite, les girondins n'inscriront plus aucun point et auront fort à faire face à des Agenais dominateurs, qui reviennent peu à peu au score : 25 à 17 à la 64e minute.

Seize dernières minutes assez irrespirables pour les tribunes bien remplies de Chaban Delmas, mais l'UBB tient, et regagne sa place dans le top 6.